Los carros oficiales del Ayuntamiento de Culiacán estarán resguardados en el Parque 87 en el día de las elecciones, esto para evitar que sean utilizados para favorecer a algún candidato o funcionario, señaló Octavio López Valenzuela, regidor de Movimiento Ciudadano.

Mencionó que durante el tiempo de veda electoral estuvo trabajando con normalidad, ya que no se involucró en alguna campaña política y aunque el Ayuntamiento no estuvo informando sobre su trabajo, sí hizo un buen ejercicio de sus labores.

“Yo no participé en la cuestión electoral como candidato a nada, yo estuve trabajando normal en las reuniones del Ayuntamiento, reuniones que se organizan a diferentes áreas. Yo he estado trabajando normal, no me he involucrado en la cuestión de las campañas”, indicó.

“Pues hemos trabajando, el Ayuntamiento ha estado cubriendo, no ha estado publicando el trabajo que se viene desarrollando e incluso ayer, en una reunión que tuvimos de concentración política, ahí estuvimos platicando exactamente sobre el día de las elecciones, de los recursos del Ayuntamiento no sean utilizados para favorecer a algún otro candidato”, comentó.

En ese sentido, en el Parque 87 estarán en resguardo los vehículos oficiales, como los de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y de Protección Civil, así como los de los funcionarios en turno.

“Como lo son los vehículos, toda la infraestructura de ahí del Ayuntamiento, principalmente vehículos, pues que los tuviera resguardados y incluso, van a estar en el Parque 87 y ahí va a estar personal que lo va a estar controlando para no hacer mal uso de los vehículos; eso es lo que hizo el Presidente Municipal”, dijo.

“Pues obviamente los vehículos que son Seguridad Pública y de Tránsito, de Protección Civil, pues obviamente que van a estar trabajando en las funciones de ellos y todos los demás vehículos, que son una cantidad importante, tanto de trabajo, como vehículos que traen los funcionarios, van a ser depositados, la gran mayoría en el Parque 87”, comunicó Octavio López.

De la misma manera, los vehículos de servicios públicos como parques y jardines, alumbrado público, alcantarillado públicos, camiones recolectores de basura e inspección y vigilancia, estarán laborando de manera normal. Además, de que estará a cargo de todo el operativo la Dirección de Responsabilidades Públicas.

Por otro lado, expuso que confía en el operativo de seguridad que se estableció para el 2 de junio y que los funcionarios públicos estarán al pendiente ante cualquier acto de violencia en el municipio.

“La verdad nosotros tenemos depositada la confianza y le damos el beneficio de la duda en que las autoridades van a hacer bien su trabajo y que estaremos vigilante de ellos, señalando cualquier acto que haya para de mal manejo o de violencia que haya dentro del proceso electoral”.

“Yo confío en que la gente va a salir a votar y que las autoridades van a hacer su trabajo. Yo confío en que va a ser una contienda electoral tranquila y esperemos que así lo sea”, mencionó.

Indicó que les desea mucha suerte a los candidatos por la Presidencia Municipal de Culiacán e invitó a la ciudadanía a ejercer su voto con responsabilidad y sin presión por parte de terceras personas.

“Esperemos que los resultados que tenga, que todos los candidatos, los respete y pues gane, le deseo mucho éxito en su trabajo”, dijo.

“Pues invitarlos a votar este 2 de junio, que salgan a votar con sus familias y que practiquen su voto de manera libre... a quién le vas a confiar la seguridad de tu familia. Esperemos que los ciudadanos lo hagan de manera responsable y emitan el voto de manera libre y sin presión de absolutamente de ningún partido y de ninguna persona”, expresó López Valenzuela.