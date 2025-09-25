$!Gobierno de Culiacán y UAdeO firman convenio para impulsar agenda cultural y científica

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Occidente con lo que se busca sumar a la comunidad lince a la agenda cultural, científica, de las instituciones nacionales e internacionales con las que se ya se trabaja actualmente para el bienestar de la capital sinaloense.
Durante el acto protocolario, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, agradeció al Rector de la UAdeO Pedro Flores Leal por la confianza para sumarse a esta alianza y construir una agenda en conjunto.
Gámez Mendívil destacó las áreas de oportunidad del convenio, el cual forma parte de una red de alianzas que ya se han materializado, como es el caso del Centro Nacional de las Artes, Centro de Capacitación Cinematográfica, Cineteca Nacional y Estudios Churubusco, alianzas que impactan de forma positiva a los estudiantes, quienes podrán estudiar sobre producción cinematográfica, y así como a trabajadores de ambas instituciones.
“A partir de octubre ya tendremos la oferta académica, con sus maestros en el tema de diplomados en estudios cinematográficos”, destacó.
El Alcalde refrendó al Rector Pedro Flores Leal que la firma permitirá generar una mayor agenda nacional en el área local a través del universo estudiantil, en diplomados, y la proyección de la cartelera de la Cineteca Nacional a los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el auditorio de la UAdeO
Enfatizó que a través de la suma de esfuerzos se consolidarán los proyectos culturales y académicos, con el respaldo de la institución y del Gobierno Municipal.
El Rector manifestó que está seguro que este convenio tendrá grandes resultados, porque a través de la vinculación institucional se pueden hacer grandes beneficios de manera directa para la comunidad estudiantil, que está conformada en la Unidad Culiacán por más de 5 mil estudiantes y mil 200 trabajadores.
Flores Leal adelantó que están listos para colaborar en la realización de eventos, la promoción de la música, academias deportivas.