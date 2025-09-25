$!Gobierno de Culiacán y UAdeO firman convenio para impulsar agenda cultural y científica

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Occidente con lo que se busca sumar a la comunidad lince a la agenda cultural, científica, de las instituciones nacionales e internacionales con las que se ya se trabaja actualmente para el bienestar de la capital sinaloense.

Durante el acto protocolario, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, agradeció al Rector de la UAdeO Pedro Flores Leal por la confianza para sumarse a esta alianza y construir una agenda en conjunto.

Gámez Mendívil destacó las áreas de oportunidad del convenio, el cual forma parte de una red de alianzas que ya se han materializado, como es el caso del Centro Nacional de las Artes, Centro de Capacitación Cinematográfica, Cineteca Nacional y Estudios Churubusco, alianzas que impactan de forma positiva a los estudiantes, quienes podrán estudiar sobre producción cinematográfica, y así como a trabajadores de ambas instituciones.

“A partir de octubre ya tendremos la oferta académica, con sus maestros en el tema de diplomados en estudios cinematográficos”, destacó.