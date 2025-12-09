Gobierno de México destaca una reducción de homicidios en Sinaloa del 47%, pero compara con mes de alta incidencia

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó cifras de incidencia delictiva en las que se registra una disminución del 47 por ciento en el homicidio diario en el Estado, comparando el mes de junio con el mes de noviembre de este año.

Noroeste revisó las métricas presentadas por el SESNSP, y si bien son verdaderas, representan una comparación confusa que favorece el sesgo de disminución de homicidios.

El mes que se usa como referencia para presentar la disminución es el más alto en cuanto al delito de homicidio doloso registrado en Sinaloa desde que inició la crisis de inseguridad, por lo que la comparación presenta una disminución relevante y el contenido puede resultar con una tendencia a favor de la administración federal.

“Podemos ver a Sinaloa. Como vemos en esta gráfica, en junio de este año se registró el promedio más alto que fue de 6.9. Sin embargo, a partir de ese momento se ha registrado también una tendencia sostenida a la baja con 5 meses ya de esta tendencia, lo que representa un 47 por ciento de reducción en el promedio diario”, señaló la funcionaria.

De acuerdo a cifras de Noroeste, reunidas con información de la Fiscalía General del Estado, el mes de noviembre registró 148 homicidios, lo que en comparación a su mes inmediato anterior representa un 19.5 por ciento de reducción por los 174 homicidios registrados en octubre.

El mes de junio, que se usa como referencia, es el que más homicidios registra dentro de la crisis de violencia iniciada en septiembre de 2024, con 241 homicidios registrados ese mes.

Previo a la crisis de seguridad, de manera mensual, en Sinaloa se registraban poco más de 40 homicidios.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 426 asesinatos y 2 mil 915 personas privadas de la libertad.