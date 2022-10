CULIACÁN._ El Gobierno de Quirino Ordaz Coppel no enteró al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 7 millones de pesos de recursos que fueron retenidos de cuotas de los trabajadores, advirtió el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.

“En el informe que nos presentó solamente hay observaciones por montos por recuperar por alrededor de 15 millones de pesos, donde también nos dice en el fondo final de conclusiones que solventaron alrededor de 8 millones, y quedan 7 millones no solventados”, expuso.

“Es una cantidad mínima en comparación con el recurso que recibe el Estado, y por eso se decide no rechazar la cuenta, más hay muchas cosas que nosotros observamos pero nosotros no podemos hacer determinaciones bajo un criterio personal”.

No es la primera ocasión que la ASE advierte que, durante la administración del ex Gobernador Ordaz Coppel, el Gobierno del Estado retenía las aportaciones de los trabajadores y no las enteraba al IPES. Esta misma táctica fue advertida durante el Gobierno de su antecesor, Mario López Valdez, quien heredó un adeudo que persiste actualmente.

“Hay más de mil 300 millones que se deben al Instituto de Pensiones, entonces en ese sentido viene por parte de la Auditoría Superior del Estado, pero no viene como un asunto grave, sino que viene como una promoción de responsabilidad administrativa y es una constante de que año con año solamente te da un hecho de narrativa de por qué no está el dinero enterado, pero sin que haya alguna otra observación más grave por parte de la Auditoría Superior del Estado”, criticó.

“Hay un adeudo histórico al IPES de miles de millones de pesos. La Legislatura anterior estuvo etiquetando recursos para que se abonara al fondo de pensiones, pero el detalle está en que las administraciones han retenido el recurso al trabajador y no lo enteran, pero la Auditoría no te dice en dónde quedó ese recurso”.

El legislador criticó que la ASE se limita a hacer una narrativa de los hechos y da una explicación del por qué no fueron enterados los recursos.

“Sí, pero eso no es una respuesta, ¿dónde está el dinero? Es lo que queremos saber, no una justificación de por qué no lo han enterado”, sentenció.

“Entonces si no lo han enterado quiere decir que está en la administración y no lo han querido enterar, ¿o qué es lo que está pasando?”.

Adicional a los recursos retenidos pero no enterados al IPES, los diputados de la Comisión de Fiscalización también se percataron que hay otro fondo que tampoco hay explicación sobre los recursos que lo integran.

“Tenemos una gran duda de un fondo que hay, hay un fondo para los trabajadores que no sabemos exactamente el monto que hay ahí de aportaciones que han sido retenidas que no han sido enteradas”, alertó Zazueta Zazueta.

Recalcó que hay detalles que quedan en el aire porque no saben qué ocurre con los recursos, y consideró que debe haber algo más que las promociones de responsabilidad administrativa.

“Necesitamos saber qué pasó con ese dinero desde Malova, por qué no se enteró, quién se quedó con ese dinero, y no que se lo están heredando de administración en administración y solamente con un hecho de narrativas que no hay dinero para pagar, que porque esto, porque lo otro, sí, nosotros no estamos preguntando por qué no han pagado, estamos preguntando dónde quedó ese dinero”, dijo.