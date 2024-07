Pese a incrementar costos de los trabajos de obras por encima del porcentaje que permite la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y exceder montos en adjudicaciones directas, funcionarios del Gobierno de Rubén Rocha Moya negaron haber incurrido en prácticas ilegales entre 2022 y 2023, como advierte una investigación de Noroeste.

A principios de julio, esta casa editorial expuso que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa pagó 99 millones 581 mil 112 pesos más de lo acordado en los contratos de 88 obras, firmando convenios para incrementar los costos de los trabajos de la obra y justificando el aumento con dictámenes técnicos que no son públicos en la plataforma de Compranet Sinaloa.

En entrevista exclusiva con Noroeste, el ex Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, actual Subsecretario de Promoción y Competitividad de la Secretaría de Economía, justificó que en aquellas obras donde hubo un aumento por encima del 25 por ciento, como dos relacionadas a la rehabilitación de un drenaje colapsado en Ahome que implicó la entrega de 15 millones 411 mil 753 de pesos más y la rehabilitación de un pozo de agua potable en Angostura por 74 mil 337 pesos más, pudo haber un adicional en el uso de material como arena o grava.

Aunque reconoció el excedente en las tres obras, aseguró que no violaron lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa porque el artículo 84 de la misma Legislación permite el uso de convenios especiales, pero deja un vacío legal ya que no menciona circunstancias específicas o factores que debe considerar el Comité de Obras para permitir el uso de este recurso.

La fracción 5 del artículo menciona que puede usarse esta etiqueta “cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista” y que será el Comité de Obras correspondiente, quien resolverá sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones.

“El monto del presupuesto se pasó porque seguramente algo encontraron en el camino, o sea cuando uno hace una obra, por ejemplo, de drenaje, hace sondeos y de repente se encuentran con que no hay nada abajo y hay que hacer el relleno completo de toda la zanja o el material no es adecuado...”.

Puntualizó que es a través de dictámenes técnicos que el Gobierno hace estos incrementos, los cuales, dijo, no son documentos públicos debido a que la ley no les obliga a transparentarlos.

En ese sentido, el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Abelardo Beltrán León, quien también estuvo en la entrevista, negó una falta de transparencia, al asegurar que los dictámenes técnicos pueden solicitarse a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Lo puedes solicitar, hay un portal de transparencia, si se te llegara a negar o si no se te llegara a dar, ahí sí es cuando uno dice ‘oye, no hay transparencia’. La ley marca qué documentos se tienen que subir a Compranet y son las que subimos, el también subir adicional o no subir pues sí hay cierto incumplimiento. Nosotros nos marcamos en lo que rige la ley, es muy sencillo”.

Zavala Cabanillas defendió su administración al frente de la Secretaría de Obras Públicas y negó que su salida de la misma, el 16 de agosto de 2023, haya estado relacionada a la realización de estos 88 convenios para incrementar el importe de los trabajos de las obras, más bien, explicó, seguramente fue para atender mejor las obras de las presas Picachos y Santa María al ser representante del Gobernador Rocha Moya ante el Gobierno Federal.

“Yo cuando fui Secretario afortunadamente tuve la libertad que el Gobernador me dio para poder estar en las obras, me di cuenta de muchos detalles, muchos logramos bajarlos, hicimos un esfuerzo sobrehumano para no gastar tanto porque realmente si ustedes se pusieran a pedir de otros gobiernos también se encontrarían lo mismo de que hubo muchos extraordinarios...”.

Cabe mencionar que en el trabajo realizado por Noroeste, el uso de convenios modificatorios para incrementar el importe ocurrió sólo cuando José Luis Zavala Cabanillas estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas en la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Secretario de Obras Públicas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, se comprometió a entregar los expedientes con los dictámenes técnicos de 17 adjudicaciones directas que excedieron el monto después de que les aplicaron un convenio para incrementar el importe a pagar, tres más de las que se mencionan en la investigación de Noroeste.

“Nosotros, para toda la documentación, todos los expedientes de las obras nuestros principales asesores es la Secretaría de Transparencia y la Secretaría de Obras no tiene la facultad como tal ni de adjudicar obra ni de licitar nada más porque sí, para eso existen los comités de obra, entonces, te podemos decir con certeza que todos los contratos mencionados tienen su documentación completa y están hechos en base a la norma”.

Según la investigación publicada por Noroeste el 1 de julio, al menos en tres ocasiones los convenios que realizó la Secretaría rebasaron el 25 por ciento que permite la ley con convenios de hasta un 48.31 por ciento, haciendo uso de la etiqueta “convenio especial”.

Además, con 14 convenios modificatorios para incrementar el importe, la dependencia excedió el monto que permitía la ley para hacer adjudicaciones directas y en 31 obras superaron el presupuesto base que contemplaban las convocatorias de licitaciones y adjudicaciones directas, a pesar de que la ley indica que al realizar convenios deben vigilar que dichos incrementos no rebasen la partida presupuestal autorizada.