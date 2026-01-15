Gobierno de Sinaloa abre nueva licitación para contratar deuda por $673 millones

El Gobierno de Sinaloa lanzó una nueva licitación pública para contratar financiamiento bancario por hasta 673 millones 61 mil pesos, recursos que serán destinados a obra pública, en un contexto marcado por el endeudamiento asumido por la administración estatal para cubrir el pago de la multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria

De acuerdo con la convocatoria publicada en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el financiamiento podrá contratarse con uno o varios bancos, con un plazo de pago de hasta 20 años, y será respaldado con una parte de las participaciones federales que recibe el Estado.

El proceso se suma al endeudamiento aprobado en marzo de 2025, cuando tres instituciones bancarias, Santander, BBVA y Banorte, otorgaron al Gobierno estatal un crédito conjunto por mil 626 millones 938 mil 932 pesos, también a pagarse en un plazo de 20 años.

Ese préstamo fue contratado para compensar el déficit generado por el pago de la multa del SAT, que ascendió a 2 mil 300 millones de pesos, derivada de irregularidades detectadas en auditorías fiscales realizadas durante la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En ese entonces, el crédito permitió liberar recursos para la Secretaría de Obras Públicas, que en el Presupuesto 2025 vio reducido su monto de mil 742 millones de pesos a solo 400 millones, luego de que el Gobierno estatal tuviera que destinar recursos al pago de la sanción fiscal.

Ahora, con la nueva licitación por 673 millones de pesos, el Gobierno de Sinaloa busca fortalecer nuevamente la inversión en infraestructura, sin contratar comisiones adicionales ni periodos de gracia, y bajo un esquema de pagos mensuales.

El calendario del proceso establece que las instituciones financieras interesadas podrán manifestar su intención de participar hasta el 19 de enero de 2026, mientras que la presentación de ofertas se realizará el 9 de febrero, y el fallo se dará a conocer un día después.

En paralelo, el Gobierno estatal mantiene abierta una investigación administrativa contra ex funcionarios presuntamente responsables de las irregularidades fiscales que derivaron en la multa del SAT.

El Gobernador Rubén Rocha Moya ha señalado que el caso ya se encuentra judicializado y que será el Poder Judicial quien determine las responsabilidades correspondientes.

Con este nuevo proceso de financiamiento, el estado acumula compromisos de deuda que se extenderán hasta 2045-2046 mientras se mantiene el reto de equilibrar las finanzas públicas y sostener la inversión en obra pública.