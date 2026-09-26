Gobierno de Sinaloa activa plan de emergencia ante cercanía del huracán Polo

Ante la cercanía del huracán Polo a Sinaloa, el Gobierno del Estado activó este sábado el Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente y anunció el despliegue de recursos para atender posibles inundaciones, evacuaciones y otras afectaciones.

Durante la reunión, encabezada por la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, informó que están habilitados 136 refugios temporales con capacidad para más de 53 mil personas, además de un estado de fuerza de 2 mil 543 elementos de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, apoyados con 801 unidades.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, detalló que de ese personal, 673 corresponden a Cruz Roja, 452 a Bomberos y mil 135 a Protección Civil y voluntarios.

A esta capacidad se suma el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

De acuerdo con lo informado durante la sesión, 17 mil elementos de Defensa, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional están disponibles para atender una eventual emergencia en Sinaloa, además de vehículos todo terreno y helicópteros de carga.

Domínguez Nava señaló que los consejos municipales de Protección Civil ya fueron instalados y que también se trabaja en el desazolve de ríos, canales, drenes y arroyos para disminuir riesgos de inundación.

“Nos reúne la tarea de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las y los sinaloenses ante las eventuales contingencias derivadas de este fenómeno, nuestra absoluta prioridad es la prevención, coordinación estrecha y la acción oportuna para enfrentar cualquier contingencia que pueda derivarse de este fenómeno natural. Nuestra responsabilidad, entre otras, es contribuir a la certidumbre de los sinaloenses ofreciendo información veraz, responsable y oportuna”.

Polo mantiene vigilancia sobre Sinaloa

José Luis Acosta Rodríguez, director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, informó que el huracán Polo se encontraba al sur de Los Cabos y que su trayectoria prevista mantiene a Sinaloa dentro del cono de incertidumbre.

Explicó que el sistema se desplaza hacia el noroeste y que podría avanzar hacia Baja California Sur y posteriormente Sonora, con una trayectoria que podría acercarlo a Sinaloa.

En cuanto a las presas, informó que actualmente almacenan 7 mil 595 millones de metros cúbicos, equivalentes al 50.7 por ciento de su capacidad.

Acosta Rodríguez señaló que se esperan posibles aportaciones de agua por los efectos de Polo, particularmente en el sistema del Río Fuerte.

Protección Civil indicó que también se revisan las reservas estratégicas disponibles para los municipios que pudieran requerirlas.

El DIF Estatal, por su parte, mantiene listas cobijas, enseres domésticos, kits de limpieza y de uso personal, láminas y despensas para atender a la población afectada.

La Comisión Federal de Electricidad mantiene en alerta a 993 trabajadores, desde Mazatlán hasta Nogales, para atender posibles interrupciones del servicio.

Por su parte, Marina, Defensa, Fuerza Aérea y Guardia Nacional señaló que, de ser necesario, se activaría el Plan DN-III-E para apoyar a la población y que existe capacidad para incrementar el personal desplegado en la entidad si el fenómeno modifica su trayectoria.

“Nos encontramos organizados desde siempre para atender cualquier emergencia. Si llegara a modificarse el fenómeno meteorológico e impactara un poco más de la mitad o el sur del estado de igual forma se activaría el resto del personal que está en la entidad; hay una organización y un equipamiento suficiente para atender la problemática y en caso que esto rebasara a los efectivos y equipamiento que hay en el estado de Sinaloa, está siempre activa una fuerza en la Ciudad de México que actúa para apoyar y atender a cualquier estado”, enfatizó.

La Mandataria estatal pidió a la población mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales, preparar un plan familiar de protección e identificar el refugio temporal más cercano.

“A las familias sinaloenses, les pido mantener la calma, pero también actuar con responsabilidad, preparen su plan familiar de protección, identifiquen el refugio temporal más cercano y protejan a sus seres queridos, ningún objeto material es más valioso que una vida humana, los objetos materiales pueden recuperarse, pero la presencia de cada uno y cada una de ustedes es insustituible”, puntualizó.