$!Gobierno de Sinaloa acude a inauguración de tienda Bodega Aurrerá en Villa Bonita, Culiacán

La nueva tienda Bodega Aurrerá en el fraccionamiento Villa Bonita fue inaugurada este jueves con la presencia del Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La apertura se suma a las 77 tiendas y clubes que la empresa opera actualmente en Sinaloa.

Durante su intervención, Rocha Moya señaló que inversiones como la de Walmart aportan al flujo económico del Estado y fortalecen la creación de fuentes de empleo.

Subrayó que la instalación de nuevas tiendas demuestra confianza en Culiacán y en Sinaloa, especialmente en un contexto de violencia donde la percepción de inseguridad puede influir en decisiones empresariales.

“Muchos que no nos quieren, que dicen que no hay que venir a Culiacán, sobre todo a Culiacán, en Sinaloa porque tenemos problemas de inseguridad, es cierto, los tenemos, pero estamos luchando todo el día. Mi mayor ocupación todo el día es justamente viendo cómo evitamos que la inseguridad siga creciendo. Y la hemos venido controlando y la vamos a controlar”.

“El que vengan empresas con el prestigio de Walmart y se instalen y crezcan, pues quiere decir que tienen confianza. Porque... este es un interés capital para los empresarios y tienen la confianza de venir a Sinaloa. Eso también es muy importante para nosotros”, subrayó.

Rocha mencionó que en el Estado se desarrollan otros proyectos de inversión privada, entre ellos la planta de metanol en Topolobampo, anunciada en la Expo Mundial de Dubái, que generará miles de empleos durante su construcción. Previo a la inauguración, el Gobernador conversó con dos empleados con discapacidad y celebró que la tienda les dé oportunidades laborales.

Rodrigo Flores Amezcua, director de Relaciones Institucionales de Walmart de México y Centroamérica, explicó que la sucursal incorporará el ecosistema de servicios que la empresa impulsa a nivel nacional, entre ellos: El servicio de telefonía e internet BAIT, desarrollado en alianza con Altán; bonificaciones del 10 por ciento para personas que pagan con la tarjeta del programa Bienestar; servicio de envío de remesas con costo reducido.

Además de la participación en la canasta pactada con el Gobierno Federal, con un límite de 910 pesos en 24 productos; consultas médicas a 30 pesos, servicios de enfermería y descuentos en medicamentos.

El programa Bodega Aula, que facilita el acceso a educación en línea a través del TecMilenio.

Además anunció que en diciembre abrirán dos nuevas Bodega Aurrerá, una en el municipio de Eldorado y otra en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, así como un próximo anuncio de inversión para el estado. Flores Amezcua también destacó que Walmart genera más de 4 mil 800 empleos directos en Sinaloa y agradeció al Ayuntamiento por el acompañamiento para concretar esta nueva tienda.

“Trabajamos incansablemente para ofrecer productos y servicios de calidad, en su mayoría sinaloenses, a los precios más bajos y en esta tienda no es la excepción. Con esta apertura reforzamos nuestro compromiso de estar más cerca de nuestros clientes, ayudándolos a hacer rendir su dinero, ahorrar más y mejorar su calidad de vida”, resaltó. La sucursal de Villa Bonita inició operaciones con dos trabajadores con discapacidad, y el directivo propuso formalizar un convenio con el DIF Sinaloa para ampliar esta contratación y realizar una feria del empleo enfocada en este sector.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil agradeció al grupo Walmart por mantener presencia en Culiacán durante tres décadas y por impulsar nuevas aperturas. Indicó que la coordinación entre iniciativa privada, sociedad civil y los tres niveles de gobierno es fundamental para enfrentar desafíos actuales y fortalecer el desarrollo económico del municipio.