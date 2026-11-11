Gobierno de Sinaloa adelanta otros $300 millones a la UAS, pero no hay recursos para segunda quincena de noviembre

El Gobierno de Sinaloa adelantará otros 300 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, correspondientes al presupuesto que tenía programado recibir en diciembre, para pagar la primera quincena de noviembre, cuyo depósito a los trabajadores está previsto para este viernes, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Explicó que para cubrir la segunda quincena de noviembre, el Gobierno del Estado también se comprometió a adelantar otros 352 millones de pesos.

Sin embargo, ese recurso será entregado hasta diciembre, debido a que la Secretaría de Finanzas informó que ya no tiene capacidad económica para transferirlo durante este mes.

“Nos van a adelantar para esta quincena de 210 millones de pesos, más 90 (millones) que están programados para la primer quincena de de noviembre son 300 (millones) con eso pagamos la nómina de la quincena, pagamos seguro social con ese recurso y también vamos a pagar Infonavit”.

“Quedan 352 millones y lo que nos comentaban ayer ahí en Finanzas del Estado, es que el Estado ya no tiene capacidad para entregárnoslos en este mes. Entonces, que nos lo van a entregar hasta diciembre, entonces ya no vamos a poder pagar la segunda quincena”, adelantó.

El Rector explicó que los 300 millones para el primer pago se integran por los 210 millones que serán adelantados y otros 90 millones que ya estaban programados para noviembre.

Con este recurso también cubrirán los pagos al Seguro Social y al Infonavit, que representan alrededor de 150 millones de pesos debido a que corresponde el pago bimestral.

Este nuevo adelanto se suma a los 146 millones de pesos que el Gobierno estatal entregó a finales de octubre, también provenientes del presupuesto de diciembre, para que la UAS pudiera pagar la segunda quincena de ese mes.

De esta manera, la Universidad ha tenido que recurrir anticipadamente a recursos de los últimos meses del año para cumplir con sus obligaciones salariales, mientras continúa buscando financiamiento para cubrir los compromisos de diciembre.

Madueña Molina informó que viajará a la Ciudad de México para reunirse con Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, y gestionar una reunión con autoridades de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública federal y el Gobierno de Sinaloa.

El objetivo es encontrar una alternativa financiera para diciembre, pues aseguró que, pese a la reforma laboral y la reingeniería que realizó la Universidad para generar ahorros, la Federación no ha entregado recursos extraordinarios.

“Nosotros hicimos el esfuerzo, hicimos una reforma laboral, planteamos una reingeniería que nos genera ahorro de recursos. Sin embargo, el problema estructural es tan grande que eso, por sí solo, no ayuda”, expresó.

Para cubrir únicamente la nómina de diciembre, la UAS necesita mil 380 millones de pesos: 540 millones para las dos quincenas y otros 840 millones para el aguinaldo.

“Eso es lo que ocupamos nada más para nómina, sin decirte pagos de primas de jubilación, sin decirte pago a proveedores, todo eso debemos”, señaló.

Recordó que en diciembre del año pasado la Universidad dejó pendientes alrededor de mil 500 millones de pesos en compromisos con el SAT, el Seguro Social y el Infonavit.

Agregó que entre febrero y marzo de este año pagaron más de mil 100 millones de pesos para regularizar esos adeudos.