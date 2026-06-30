Gobierno de Sinaloa afirma haber destinado más de $5,700 millones para fortalecer las finanzas de la UAS

El Gobierno de Sinaloa informó que, durante el periodo 2021-2026, ha destinado más de 5 mil 709 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante aumentos presupuestales, apoyos extraordinarios, obras de infraestructura y préstamos recuperables, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y operativa de la institución.

De acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas, además de cumplir con las aportaciones presupuestales ordinarias, la administración estatal ha realizado apoyos adicionales para atender compromisos financieros de la universidad, fortalecer su operación y mantener la gobernabilidad financiera.

Entre las acciones destacadas se encuentra la atención del adeudo fiscal de la UAS ante el Servicio de Administración Tributaria, por un monto superior a 2 mil 901 millones de pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta.

El Gobierno estatal señaló que esta intervención permitió evitar afectaciones a la operación de la institución y a la dispersión de la nómina universitaria.

Asimismo, indicó que entre 2021 y 2026 se otorgaron diversos apoyos extraordinarios, entre ellos recursos para estabilidad salarial, financiamiento para fortalecer las finanzas universitarias, apoyo para cubrir adeudos con proveedores y recursos destinados a proyectos de infraestructura, como la construcción de la techumbre de la alberca olímpica universitaria, obras en la Unidad Regional Preparatoria Guasave Nocturna y la edificación de dos módulos para la Facultad de Ciencias del Mar.

La administración estatal precisó que únicamente en apoyos extraordinarios se han canalizado más de 3 mil 634 millones de pesos a la UAS durante el actual periodo gubernamental.

En materia de infraestructura educativa, el Gobierno del Estado informó que ha invertido más de 148 millones de pesos en la construcción de la Escuela de Medicina en Guasave, así como en las extensiones de la Facultad de Medicina en Ahome y Mazatlán, con el propósito de ampliar la oferta académica en el área de la salud.

También destacó el incremento al esquema de financiamiento PARIPASU con la Federación.

Para el ejercicio fiscal 2026, el aumento al monto irreductible representa 150 millones de pesos adicionales para la universidad, mientras que durante el periodo 2021-2026 se han sumado cerca de 244 millones de pesos a este rubro.

Respecto a los préstamos recuperables, el Gobierno estatal informó que el monto acumulado supera los mil 682 millones de pesos. Estos recursos, añadió, fueron destinados principalmente a cubrir pasivos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, atender compromisos financieros pendientes y fortalecer la estabilidad económica de la institución, con el compromiso de que sean reintegrados por la Universidad.

El Gobierno de Sinaloa reiteró que el respaldo a la UAS forma parte de una política permanente para fortalecer la educación superior en la entidad, al considerar que la institución desempeña un papel estratégico en la formación de profesionistas, la investigación y el desarrollo social y económico del Estado.

Este desplegado financiero se hace público en medio de un paro laboral iniciado por la UAS el pasado 29 de junio, en el que los trabajadores y funcionarios sostienen que en la institución carece de recursos para el pago de nóminas y operatividad.