Gobierno de Sinaloa alista Cuarto Informe de Rubén Rocha para el 15 de noviembre

El Gobierno del Estado de Sinaloa inició los preparativos para la presentación del Cuarto Informe de Gobierno del Gobernador Rubén Rocha Moya, el cual será entregado al Congreso local el próximo 15 de noviembre de 2025.

David Moreno Lizárraga, subsecretario de Planeación del Poder Ejecutivo, detalló durante la conferencia semanera del Mandatario que ya se sostienen reuniones con secretarías y dependencias para integrar la información que formará parte del documento.

Explicó que se contempla realizar una reunión de gabinete previa a la entrega oficial con el fin de revisar y afinar los últimos detalles.

“Estamos trabajando en la elaboración del informe con la colaboración de las distintas secretarías y dependencias, recolectando la información, revisándola y preparando una sesión de gabinete para definir los ajustes finales antes de presentarlo al Congreso del Estado”, señaló.

El funcionario recordó que, de acuerdo con lo establecido en la ley, el 15 de noviembre de 2024 el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, entregó al Congreso el Tercer Informe de Rocha Moya, recibido en esa ocasión por la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva.