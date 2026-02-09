Gobierno de Sinaloa alista operativo de seguridad con más de 6,700 elementos para la Expo Agro 2026

El Gobierno de Sinaloa implementará un operativo de seguridad con 6 mil 742 elementos durante la realización de la Expo Agro 2026, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de febrero, informó la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que el plan fue presentado por el Secretario de Seguridad Pública, el General Óscar Rentería Shazarino, y contempla la participación de corporaciones de los tres niveles de Gobierno, así como seguridad privada, con el objetivo de garantizar condiciones de orden y tranquilidad durante el evento.

Bonilla Valverde detalló que el operativo estará integrado por Policía Estatal, Policía Municipal de Culiacán, Ejército, Marina y Guardia Nacional, distribuidos en tres anillos de seguridad.

En el primer anillo, que corresponde al perímetro inmediato del evento, participarán 50 elementos de seguridad privada, además de 100 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, sumando 150 elementos.

El segundo anillo de seguridad estará conformado por 50 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 60 elementos de la Guardia Nacional, para un total de 110 elementos.

El tercer anillo, que comprende el mayor despliegue, contará con 5 mil 399 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 204 efectivos de la Secretaría de Marina y 579 elementos de la Guardia Nacional.

Bonilla Valverde señaló que este esquema busca una cobertura integral antes, durante y después de la Expo Agro, uno de los eventos agrícolas más importantes del Estado.

Asimismo, destacó que el operativo contará con coordinación interinstitucional a través del C4, que estará integrado de manera permanente para el monitoreo y atención de cualquier incidente.

Subrayó que el despliegue de seguridad se mantendrá activo durante los tres días del evento, con el objetivo de brindar certeza tanto a expositores como a visitantes locales, nacionales e internacionales.