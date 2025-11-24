Gobierno de Sinaloa anuncia inversión para reforzar el sistema penitenciario

El Gobierno de Sinaloa anunció una inversión especial para fortalecer los centros penitenciarios del Estado.

Durante su conferencia de prensa “La Semanera”, el Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que el programa contempla mejoras físicas en los penales y la incorporación de tecnología para frenar el ingreso de objetos prohibidos.

Señaló que estas fallas están relacionadas con los procesos de ingreso y que la tecnología ayudará a corregirlos.

“Vamos a aplicar un programa especial para efectuar y sacar adelante nuestra tarea en los penales que ha sido muy complicada. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben, y no queremos tener un percance mayor. Por lo pronto ha estado controlado, sin embargo necesitamos reforzarlo”.

Agregó que también se analiza ampliar el número de custodios como parte del reforzamiento integral del sistema penitenciario.

“Vamos a invertir algún recurso, justamente en el área de penales, en el área de custodios, pero no solamente para mejorar físicamente los penales, sino, incorporarles tecnología, ya ven que es muy sorprendente que cada día se revisan los penales, cada día se encuentran armas y eso tiene que ver con la forma de cómo entran, cómo ingresan”.

“Estamos proyectando una inversión en los penales, también hay que ampliar el número de custodios, seguramente”.

Un sistema en crisis estructural

Los penales de Sinaloa atraviesan una crisis que organismos civiles y de derechos humanos han descrito con ingobernabilidad persistente.

En meses recientes, el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, ha concentrado los incidentes más graves como decomisos de armas, drogas y equipos de comunicación, hallazgo de túneles, e incluso, antenas satelitales utilizadas para comunicarse con el exterior, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Estos hechos han provocado destituciones de directores, operativos extraordinarios y nuevas revisiones internas.

Sin embargo, también han derivado en señalamientos por violaciones a derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado quejas por presunta tortura, autogobiernos, falta de servicios básicos y deficiencias en los programas de reinserción.

A nivel nacional, el Diagnóstico de Centros Penitenciarios 2024 de la CNDH ubica a Sinaloa entre los estados con mayores rezagos en infraestructura, seguridad interna y personal especializado.