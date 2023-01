De 70 millones de pesos que en un principio se acordó aportaría el Gobierno del Estado al fondo mutual con FIRA para destrabar los créditos de avío que había otorgado la Financiera Nacional de Desarrollo, finalmente por instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya serán en total 194 millones de pesos, para que sirvan como garantía líquida para más de cinco mil productores, no sólo para los dos mil productores quienes ya habían recibido la primera ministración y cuyos créditos quedaron truncos.

Así lo dio a conocer el propio gobernador Rocha durante su Conferencia Semanera, quien se hizo acompañar por el secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas, para explicar sobre el aumento en la aportación de dicho fondo mutual que acordó el Gobierno del Estado con FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), el cual establecía inicialmente la aportación de 70 millones de pesos del estado y 80 millones de pesos de FIRA para crear una bolsa de garantías líquidas por 150 millones de pesos, y que fue la solución a la problemática que se generó con la suspensión de los créditos de parte de la Financiera Nacional de Desarrollo a partir del 2023.

El mandatario estatal informó que 2 mil 25 productores ya habían firmado su crédito con Financiera Nacional y habían recibido una primera ministración, cuando se suspendieron los créditos de parte de esta institución gubernamental, por lo que quedaron más de tres mil productores pendientes de su financiamiento, unos que ya habían firmado pero no habían recibido ningún adelanto y otros que no habían firmado pero que pertenecen a la cartera regular de clientes que cada año financiaba la Financiera Nacional.

Por ello, para asegurar el crédito para el total de esos más de cinco mil productores, no sólo de los 2 mil 25 que ya habían recibido su primera ministración y mantienen interrumpido su crédito, el gobernador Rocha acordó con el director de FIRA, Alan Elizondo, aportar no 70 millones, sino 194 millones de pesos como garantías líquidas para asegurar la dispersión de 3 mil 287 millones de pesos en créditos que recibirán los productores para este ciclo otoño-invierno.

“Qué hicimos, primer escenario me dice FIRA, si ustedes ponen 70 millones nosotros ponemos 80, pero protegemos a los que ya están en curso. Entonces le dije que me faltan los que ya firmaron y no han recibido, pero el crédito está contratado. Para que eso ocurra necesitan ustedes meter 41 millones más, le digo lo metemos, pero para mí no solamente quiero ésos, sino quiero aquéllos que no han firmado y que están en vías de firmar, pendientes de todas las ministraciones y eso abarca todo el espectro, los que ya están recibiendo y que tienen su crédito vivo, los que ya firmaron, pero no han recibido nada ninguna administración y los que están pendiente de firmar, pero que son clientes acreditados de Financiera”, dijo.

“Les quiero decir con toda esa aclaración que para todos, porque cuando les digo también quiero los que no han firmado, para todos necesitan ustedes meter 194 millones de pesos. Quiero informarles, se los digo y también se los informo por esta vía al propio Congreso que están revisando, que he autorizado y le di instrucciones al secretario de Finanzas, sepárenme ese recurso se los dije delante de FIRA, ustedes no tengan ninguna duda que nosotros vamos a aportar, éste lo vamos a separar y vamos a garantizar que, es decir, con esos 193.3 nosotros lo redondeamos a 194, con eso garantizamos el crédito para todos, los que no han firmado, los que ya firmaron pero no les han dado y a los que ya lo contrataron y han recibido ministraciones, entonces va a continuar”, aseguró.

Cabe destacar que este acuerdo con FIRA para reactivar los créditos se desarrollará con la convocatoria de la banca privada y SOFOMES, (que suman un padrón de 80 instituciones, entre bancos de primer piso y SOFOMES) quienes serán las que dispersen los recursos directamente a los productores, pero con la aclaración de que se mantendrán las mismas tasas de interés vigentes en los casos de los 2 mil 25 créditos que ya se habían contratado en la Financiera Nacional, mientras que para los nuevos créditos, también se promoverá que sean las mismas tasas de interés.