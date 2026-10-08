$!Gobierno de Sinaloa apoyará a 10 empresas para desarrollar franquicias

Diez empresas sinaloenses recibirán apoyo del Gobierno de Sinaloa para desarrollar su modelo de franquicia, como parte del programa Sinaloa Franquicias 360, impulsado por la Secretaría de Economía. Durante el arranque del programa, el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que el Gobierno estatal cubrirá alrededor del 70 por ciento del costo del proceso de desarrollo de franquicia para los negocios seleccionados.





Las empresas beneficiadas son Momentos Photobooths, Tijeritas Estética Infantil, Birria Don Abel de San Blas, Kora Matcha Haus, D’Leone Pizza, FM Florería, Claussen 23, Yuki’s Heladería, Cantaritos Los Plebes y Jin Sei, servicio de acupuntura. Aguerrebere Espitia señaló que el objetivo es que negocios sinaloenses con modelos probados puedan profesionalizar sus procesos y prepararse para replicar sus operaciones en otros mercados.





“Tenemos muchísimas bondades, muchísimo talento, muchísima creatividad, que estamos listos para exportar, que estamos listos para replicar”, expresó. Actualmente Sinaloa cuenta con 46 franquicias, por lo que con la incorporación de estos 10 negocios al proceso de desarrollo se busca avanzar hacia 56 empresas bajo este modelo. De los 10 proyectos seleccionados, siete son encabezados por mujeres y tres por hombres.



