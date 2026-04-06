Gobierno de Sinaloa asegura que licitaciones cumplen la ley y reporta cero observaciones de la ASF

El Gobierno de Sinaloa sostuvo que los procesos de licitación pública en la entidad se realizan conforme a la ley y sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con lo expuesto por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su Conferencia Semanera, el mandatario estatal indicó que el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contrataciones ha sido una práctica constante de su administración, lo que ha permitido que el estado se ubique entre los cinco del país con cero observaciones en este rubro por parte del órgano fiscalizador.

“El empresario que gana, acuérdense aquí que la ley se les aplica en este país, y nosotros somos el quinto estado del país que mejor aplica la ley, de acuerdo con una de las evaluadoras de este tema”, reiteró.

Señaló que los procedimientos de licitación se llevan a cabo con base en la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar condiciones legales tanto para las instituciones públicas que convocan como para las empresas participantes y ganadoras.

“La ley se aplica para todos, para proteger al individuo, para proteger las transacciones ¿A quién proteges? Pues proteges a la institución y también proteges a la empresa ¿Por qué? Porque la ley se le aplica para la institución y para la empresa, con la que tienes alguna relación de intercambio de servicios”, añadió.

Por su parte, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Angulo Cázarez, señaló que la instrucción del Ejecutivo estatal es mantener el cumplimiento estricto de las normas en todos los procedimientos administrativos relacionados con licitaciones.

“Las empresas que resultan ganadoras están obligadas a presentar una acreditación de sus productos por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y con la norma oficial NOM 051 SCFI/SSA 1-2010 en materia de alimentos”, dijo.

Detalló que las empresas interesadas en participar en licitaciones públicas deben cumplir con requisitos establecidos por la ley, entre ellos la presentación de documentación fiscal en regla, incluyendo opiniones de cumplimiento emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Añadió que, en el caso de proveedores de alimentos, se exige además la certificación de productos por parte de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, como parte de los requisitos para formalizar contratos con el Gobierno del Estado.