Gobierno de Sinaloa brinda apoyos básicos por temporada de frío a comunidades serranas de al menos cinco municipios

El Gobierno de Sinaloa ha brindado apoyos básicos a comunidades serranas de al menos cinco municipios del estado, como parte de las acciones de atención social impulsadas por la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, informó Omar López Campos.

El funcionario señaló que las condiciones climáticas han permitido avanzar en las labores de atención, aunque reconoció que no cuenta con un número preciso de comunidades ni de familias beneficiadas, debido a la dispersión territorial y la complejidad de acceso en algunas zonas.

López Campos detalló que las acciones se han realizado en municipios como El Fuerte, Choix, Badiraguato, Sinaloa municipio y Concordia, aunque admitió que podrían existir otros puntos atendidos que no recordó en ese momento.

Sobre las principales necesidades detectadas en estas comunidades, explicó que se trata de carencias elementales, por lo que los apoyos otorgados son de carácter básico y enfocados en el bienestar inmediato de las familias.

“Son las elementales básicas,les damos apoyo invernal, pero es algo muy básico. Son cobijas, son chamarras, son colchones, son catres y son despensas”, señaló.

Al ser cuestionado sobre las peticiones más frecuentes de las familias, López Campos aseguró que, más allá de apoyos materiales adicionales, la principal demanda es la presencia constante de las autoridades estatales en sus comunidades.

“Lo único que nos manifiestan es que sienten ellos la necesidad de que nosotros los estemos acompañando frecuentemente y es el compromiso que hicimos”, dijo.

Como ejemplo, mencionó la comunidad de Cuitaboca, donde recientemente se estableció el compromiso de incrementar la frecuencia de las visitas institucionales, debido a su ubicación remota.

“Están a cinco horas de la cabecera municipal. Cinco horas, según me reportan, se visita dos veces al año. Bueno, nosotros vamos a subir, vamos a modificar eso para subir más”, explicó.

Subrayó que se trata de comunidades con necesidades básicas persistentes, en las que el acceso a alimentos sigue siendo una prioridad.

“Es gente que tiene necesidad, a veces, de cosas tan básicas como la comida”, concluyó.