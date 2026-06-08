Gobierno de Sinaloa brinda atención a familia de víctimas de balacera en Escuinapa: Yeraldine Bonilla

Tras la muerte de una adolescente de 14 años y de su tío durante los enfrentamientos armados registrados la madrugada de este lunes en Escuinapa, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde informó que el Gobierno del Estado ya desplegó personal para brindar acompañamiento a la familia afectada.

Calificó como lamentables los hechos ocurridos en el Municipio y señaló que desde las primeras horas del día se activó la atención institucional para los familiares de las víctimas.

“Muy lamentable los hechos ocurrieron el día de hoy en Escuinapa. Por la mañana ya se envió un equipo, el equipo de Atención a Víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos atiende directamente a la familia en todo lo que se requiere”, expresó.

Durante la madrugada de este lunes fallecieron Grecia Guadalupe, de 14 años, y su tío Ramiro, de aproximadamente 40 años, mientras que Yessica, esposa del adulto, resultó gravemente herida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas en una gasolinera ubicada en la salida sur de la cabecera municipal, donde la familia murió entre la balacera.

Bonilla Valverde indicó que el caso fue analizado durante la Mesa de Seguridad realizada este lunes y aseguró que continuarán las acciones para reforzar la vigilancia en el Municipio.

“Justo hoy en la Mesa de Seguridad fue un tema que se abordó. Seguiremos refrendando, seguiremos teniendo más seguridad en ese Municipio, atendiendo las peticiones del Presidente Municipal”, señaló.

La Gobernadora destacó que Escuinapa ha sido un punto prioritario dentro de las estrategias de seguridad pública implementadas por las autoridades estatales, por lo que aseguró que se mantendrá la coordinación para atender la situación en la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos durante la jornada violenta que mantuvo en alerta a la población escuinapense desde la noche del domingo.