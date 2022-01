Gobierno de Sinaloa busca que base de maíz sea mayor de 50 dólares

Que el precio base del maíz no sea menor de 50 dólares, busca el Gobierno de Sinaloa para beneficiar a los productores de la entidad, pues se ha informado que el precio fijado hasta el momento es de 41 dólares, cifra que se quiere cambiar y el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que existe el compromiso del Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, por cambiar la cantidad.

“Esto lo he comentado, tanto con el director general de Segalmex, que es Ignacio Ovalle, como con el Secretario de Agricultura, para proteger justamente el precio, tengo plena seguridad que no va a ser de 41, tiene que ser, nosotros hemos planteado no menos de 50 y veremos cuál es finalmente lo que el comité técnico acuerde; de 50 a 41 no es cualquier peso, estamos hablando de nueve dólares por tonelada”, declaró.

El tema se puso sobre la mesa en la reunión que se sostuvo con representantes agrícolas el pasado sábado, donde se habló también de las coberturas, a quienes las contraten tendrán un subsidio de 200 pesos por tonelada, la cual podrán solicitar quienes siembran hasta 50 hectáreas o cosechan hasta 600 toneladas, las inscripciones para cobertura están abiertas y cerrarán el 31 de marzo.

“Los productores que estarían dentro de esta posibilidad son aquéllos que siembran hasta 50 hectáreas o cosechan hasta 600 toneladas, es para todo el que lo solicite, los 200 pesos no alcanzan para comprar una cobertura, la diferencia ya la vimos con la financiera, va a ser entregada a los productores en calidad de crédito, los productores ya saben este mecanismo. Yo los convoco, les pido que hagan lo posible por hacerse a la cobertura porque con eso van a garantizar un mejor precio, es importantísimo”, aseguró.

Mientras tanto en el tema del frijol, el mandatario estatal pidió a los productores que de momento almacenen su cosecha para que el precio no caiga, comprometiéndose a apoyar con el almacenamiento para sacarlo cuando haya un buen precio de compra del grano, sumado a que revisarán el tema de la compra irregular de frijol, la cual tienen conocimiento que se está haciendo directamente en la parcela, con pagos en efectivo y sin facturar, por lo que encargó al SATES que realice un arqueo del tema y a la policía pidió cuidar que no se esté sacando frijol de esta manera ya que esta práctica afecta a los productores.

“Lo que ocurre es que en este momento que empiezan a producir los primeros, los coyotes hacen su agosto y andan buscando la manera de cómo sorprender al productor, se lo están pagando hasta 19 pesos cuando debe ser no menos de 30 y yo lo que les he pedido a los productores que se esperen tantito, que se almacene el frijol, que almacenen su cosecha y nosotros les vamos a cubrir el costo de ese almacenamiento temporal porque con ese almacenamiento temporal vamos a lograr que el precio no caiga, sino que el precio quede justamente donde debe de estar y cuando el precio ya sea justo en ese momento empiecen a vender su producto”, abundó.

En apoyo también al campo sinaloense y a los ganaderos de los altos de Sinaloa, siendo la sequía uno de las principales preocupaciones, comunicó que se trabajará el bombardeo de nubes en conjunto con el Estado de Sonora y el Gobierno federal, para que con yoduro de plata se incentive la lluvia. Serán dos aviones del Gobierno federal, otro de Sinaloa y uno más de Sonora, siendo un total de 4 aeronaves para comenzar con el bombardeo de nubes.

“Nosotros también vamos a poner un avión, un bimotor que tenemos para que entre al bombardeo de nubes, particularmente el hecho de que estemos en forma directa metidos en el programa vamos a tener posibilidades de que nos bombardeen las nubes del lado de Durango para que puedan provocar el agua”, explicó el Gobernador.