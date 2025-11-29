$!Gobierno de Sinaloa buscará nuevo crédito para rehabilitar penales en 2026

El Gobierno de Sinaloa solicitará al Congreso del Estado la autorización de un nuevo crédito por mil 327 millones de pesos para la obra pública en 2026.

En la entrega del proyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026 el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho precisó que parte de ese crédito será para la rehabilitación y modernización de centros penitenciarios.

Este nuevo préstamo a largo plazo también serviría para parques y jardines comunitarios, infraestructura escolar y obras de servicios públicos.