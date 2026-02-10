$!Gobierno de Sinaloa conmemora el 111 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana

A 111 años de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, el Gobierno de Sinaloa conmemoró el Día de la Fuerza Aérea Mexicana con un acto cívico encabezado por autoridades civiles y militares en la capital del estado. En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Santiago Inzunza Cázares, presidió la ceremonia acompañado por mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de los poderes del Estado. Como parte del evento, se realizó el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta con honores de ordenanza y se entonó el Himno Nacional Mexicano, con el acompañamiento de las Bandas de Guerra de la Guardia Nacional y del Plantel 23 Profesora María Trinidad Dórame, así como de la Escolta de Bandera de la misma comunidad educativa.

Durante la conmemoración se recordó que la Fuerza Aérea Mexicana tiene su origen el 5 de febrero de 1915, cuando Venustiano Carranza decretó la creación del arma de aviación militar, dando paso a una institución que ha participado en momentos clave de la historia nacional. Entre los hechos históricos destacados se mencionaron las primeras acciones aéreas realizadas en 1914, como el bombardeo del avión “Sonora”, así como las operaciones de la flotilla aérea constitucionalista en defensa de la democracia durante el período revolucionario.

Asimismo, se resaltó la participación del Escuadrón 201 en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, hecho que consolidó el reconocimiento constitucional de la Fuerza Aérea Mexicana en 1944 como una institución armada permanente al servicio del país. En memoria del honor, valor, lealtad y sacrificio de sus integrantes, cada 10 de febrero se celebra el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, como un reconocimiento a su contribución a la soberanía, la seguridad nacional y el auxilio a la población civil.