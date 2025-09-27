$!Gobierno de Sinaloa conmemora el 204 aniversario de la consumación de la Independencia de México

El Gobierno del Estado llevó a cabo este sábado una ceremonia cívica en el Palacio de Gobierno para conmemorar el 204 aniversario de la consumación de la Independencia de México.
El acto incluyó el izamiento de la bandera nacional a toda asta en la explanada del recinto.
La ceremonia estuvo encabezada por el subsecretario de Inversión, Planeación y Finanzas, David Moreno Lizárraga, en representación del Ejecutivo estatal, acompañado del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, así como mandos navales y militares y servidores públicos.
La consumación de la Independencia se remonta al 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México, hecho que puso fin a once años de lucha iniciada en 1810.