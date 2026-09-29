Gobierno de Sinaloa continúa gestión con CFE ampliar subsidio de luz en 2027

Daniela Flores

El Gobierno de Sinaloa mantiene las gestiones con la Comisión Federal de Electricidad para ampliar un mes el subsidio a la tarifa eléctrica a partir de abril del próximo año, luego del compromiso anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita al estado.

La Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava informó que este lunes sostuvo una llamada con la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para dar seguimiento a la ampliación del subsidio.

“Yo ayer sostuve una reunión telefónica con la titular de CFE para dar seguimiento al compromiso del aumento de un mes para el próximo año de subsidio”, señaló.

Domínguez Nava explicó que todavía se está trabajando en formalizar la medida y que también debe revisarse su viabilidad presupuestal.

El planteamiento del Gobierno estatal es que el subsidio se extienda a abril de 2027, debido a que durante ese mes comenzaron este año los altos cobros de electricidad.

“Creo que es una excelente noticia que podamos avanzar en un mes más, porque recordemos que los altos cobros provienen de la facturación que se realizó del mes de abril”, dijo.

La Gobernadora señaló que el presupuesto debe distribuirse también para atender otras necesidades de la población, por lo que la ampliación del subsidio tendrá que revisarse de manera gradual.

“Es un tema presupuestal y queremos atender otras necesidades también de la población y tenemos que ir gradualmente compartiendo el presupuesto para atender no solamente el tema de las altas tarifas”, expresó.

El anuncio de ampliar un mes el subsidio fue realizado por Sheinbaum el 20 de septiembre durante su visita a Culiacán.

La Presidenta informó que la CFE ampliaría el apoyo para Sinaloa.

Desde entonces, el Gobierno estatal ha planteado que ese mes adicional corresponda a abril, cuando las altas temperaturas provocaron este año un incremento en los recibos de electricidad.

Domínguez Nava agregó que las autoridades estatales y federales deberán seguir monitoreando el comportamiento de las temperaturas y los efectos del cambio climático para determinar las medidas que correspondan.