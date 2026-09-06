$!Gobierno de Sinaloa contrata crédito de corto plazo por mil 100 millones de pesos

El Gobierno de Sinaloa contrató financiamiento bancario de corto plazo por mil 100 millones de pesos con BBVA México y Santander México, recursos que serán destinados a atender necesidades temporales de liquidez de la administración estatal.

De acuerdo con el fallo del proceso competitivo, publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el crédito fue contratado bajo la modalidad quirografaria, por lo que no se establecieron garantías específicas ni se comprometieron participaciones federales mediante fideicomisos.

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 334 días naturales, con fecha límite para su liquidación total el 31 de julio de 2027.

Los mil 100 millones de pesos fueron divididos en partes iguales entre las dos instituciones bancarias que presentaron las ofertas con menor costo financiero para el Estado.

BBVA México obtuvo la adjudicación de 550 millones de pesos, con una sobretasa de 0.4000 por ciento y una tasa efectiva anual de 6.1975 por ciento.