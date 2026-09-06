$!Gobierno de Sinaloa contrata crédito de corto plazo por mil 100 millones de pesos

El Gobierno de Sinaloa contrató financiamiento bancario de corto plazo por mil 100 millones de pesos con BBVA México y Santander México, recursos que serán destinados a atender necesidades temporales de liquidez de la administración estatal.
De acuerdo con el fallo del proceso competitivo, publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el crédito fue contratado bajo la modalidad quirografaria, por lo que no se establecieron garantías específicas ni se comprometieron participaciones federales mediante fideicomisos.
El financiamiento tendrá un plazo de hasta 334 días naturales, con fecha límite para su liquidación total el 31 de julio de 2027.
Los mil 100 millones de pesos fueron divididos en partes iguales entre las dos instituciones bancarias que presentaron las ofertas con menor costo financiero para el Estado.
BBVA México obtuvo la adjudicación de 550 millones de pesos, con una sobretasa de 0.4000 por ciento y una tasa efectiva anual de 6.1975 por ciento.
Los otros 550 millones de pesos fueron asignados a Santander México, que ofreció una sobretasa de 0.4500 por ciento y una tasa efectiva anual de 6.2424 por ciento.
La tasa de interés será variable y estará calculada con base en la TIIE de Fondeo Compuesta por Adelantado a 28 días, más la sobretasa correspondiente.
El contrato, de acuerdo con el expediente de contratación, no contempla comisiones ni costos por apertura, disposición o prepago.
Tres bancos presentaron ofertas
Para contratar el financiamiento, el Gobierno estatal invitó a seis instituciones financieras: Santander México, BBVA México, Banco Azteca, Bansí, Banorte y Banamex.
Banco Azteca, Banorte y Banamex declinaron presentar una propuesta, mientras que Santander, BBVA y Bansí entregaron ofertas irrevocables.
Bansí ofertó los mil 100 millones de pesos en una sola propuesta, pero su oferta fue desestimada debido a que representaba un mayor costo financiero, con una sobretasa de 1.5000 por ciento y una tasa efectiva anual de 7.1849 por ciento.
El fallo fue firmado por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, quien determinó la adjudicación a BBVA México y Santander México al considerar sus propuestas como las de menor costo para el Gobierno de Sinaloa.
El financiamiento corresponde a un crédito de corto plazo, por lo que deberá ser cubierto dentro del periodo establecido en el contrato y, en cualquier caso, antes del 31 de julio de 2027.