$!Gobierno de Sinaloa culmina en Navolato entrega de equipamiento a emprendedores, con inversión de $950 mil

El Gobierno del Estado culminó en Navolato la entrega de equipamiento productivo a emprendedores mediante el programa Equipa Sinaloa, con 498 equipos otorgados a 104 beneficiarios de diversas comunidades, que representó una inversión de 950 mil pesos. La estrategia, que busca fortalecer oficios y pequeños negocios mediante herramientas y capacitación técnica, llegó con esta jornada a los 20 municipios del Estado.





El Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de los equipos en el municipio, en donde también entregaron constancias de capacitación a personas que concluyeron cursos técnicos impartidos por Icatsin. “Es muy digno que haya un emprendedor o emprendedora que vende pan y es muy digno el que se dedica a la herrería o que se dedique a la electricidad, que son empleados ahora, pero que pueden convertirse en patrones, algunos ya son patrones”, afirmó. Feliciano Castro Melendrez, Secretario de Economía, expuso que las comunidades beneficiadas son: Villamoros, Dautillos, El Molino, Villa Juárez, San Manuel, El Castillo, Berlín, Altata, Villa Ángel Flores, Valdez Montoya, La Sinaloa y Cofradía de la Loma.





“Toda la gloria del humanismo ejercido por el Gobernador Rubén Rocha, cabe en cada uno de los equipos que ustedes hoy van a recibir, justo por amor al pueblo, el Gobernador le cumple a la gente. Esto es el humanismo, este es el Gobierno de la Cuarta Transformación que representa y ejerce el doctor Rubén Rocha”, precisó. El Alcalde de Navolato Jorge Berrelleza destacó que el apoyo impulsa el desarrollo económico de la región y otorga nuevas oportunidades, principalmente para mujeres jefas de familia. “Gracias por confiar en el talento, por fortalecer estos programas que viene a abrir puertas y oportunidades a todos los navolatenses, porque en Navolato la gente, es gente trabajadora, echada para adelante, buena y lo único que ocupamos son oportunidades para salir adelante”, mencionó.





En materia de inversión, el programa reporta que solo en 2025 han distribuido más de 5 mil equipos y mil 500 emprendedores con un gasto de 18 millones de pesos. De acuerdo al Gobierno estatal, en total, durante cuatro años, ha destinado 53.5 millones de pesos para la entrega de 16 mil 756 equipos a 4 mil 456 beneficiarios, cifra que cuadruplica la meta originalmente planteada en el Plan Estatal de Desarrollo. Las autoridades estatales señalaron que el programa se ha convertido en una herramienta clave para impulsar el autoempleo, al incluir equipamiento para actividades como preparación de alimentos, repostería, talleres de costura, abarrotes, oficios eléctricos y demás giros que sostienen la economía local. Además, de acuerdo con la información oficial, el 70 por ciento de quienes reciben los apoyos son mujeres.



