CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa, mediante la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, depositará 70 millones de pesos de manera extraordinaria a la Universidad Autónoma de Sinaloa para garantizar el pago de la segunda quincena de diciembre para los trabajadores de la institución educativa.

“El gobernador Rubén Rocha Moya autorizó este jueves para que la Secretaría de Administración y Finanzas deposite 70 millones de pesos, a fin de garantizar el pago de la segunda quincena a maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, informó el área de atención a medios de comunicación del Gobierno de Sinaloa mediante un mensaje vía aplicación de mensajería instantánea.

“Este recurso es un monto extraordinario al que aportó el Gobierno del Estado en días pasados para cumplir con el pago de los aguinaldos a los trabajadores universitarios”.

El 21 de diciembre el Gobierno de Sinaloa cedió a la UAS 400 millones de pesos para garantizar el pago de aguinaldo para los trabajadores universitarios, pues la institución educativa ya no contaba con recursos para cubrir esta obligación.

De estos 400 millones de pesos, 200 millones serán repuestos al estado por la Federación, por lo que considerando ambas dispersiones de recursos el Gobierno de Sinaloa ha cedido 270 millones de pesos de las arcas estatales para que la UAS cumpla con sus obligaciones laborales.

A mediados de diciembre el Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que las autoridades de la UAS, encabezadas por el encargado de despacho de Rectoría Robespierre Lizárraga Otero, solicitaron el respaldo del Gobierno de Sinaloa para el pago de aguinaldo pues se les agotó el recurso destinado para esa responsabilidad.

Sobre esta falta de recursos económicos, que responden a recurso etiquetado, el Gobernador expuso que el no apegarse a la disciplina financiera sugiere que en la UAS se ha desviado recursos.

“Su obligación es tenerlo separado para el fin que establece el presupuesto. No hacerlo se llama desviar el recurso y una desviación del recurso es un delito penal, no pueden, no deben. No pueden decirle ahora a los universitarios que no pagan porque les falta el dinero que les debe dar el Gobierno federal y el estatal, no pueden decirlo, no tienen razón de decirlo, que no quieran congraciarse con la comunidad universitaria, a la cual le han quitado su derecho al aguinaldo”, indicó el Gobernador el 19 de diciembre.