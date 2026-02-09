Gobierno de Sinaloa da seguimiento a desaparición de cuatro turistas en Mazatlán

El Gobierno de Sinaloa informó que se mantiene el seguimiento y la atención integral al caso de cuatro turistas reportados como desaparecidos en Mazatlán, quienes son originarios del Estado de México, confirmó la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

Precisó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es la autoridad responsable de la investigación y de proporcionar información oficial sobre el caso, al tratarse de un hecho ocurrido en territorio sinaloense.

Explicó que, desde el Gobierno del Estado, se ha brindado acompañamiento a los familiares de las personas desaparecidas, luego de que un familiar de uno de los turistas se comunicó directamente con ella durante el fin de semana.

Bonilla Valverde indicó que los familiares están recibiendo atención por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, mientras continúan las labores de búsqueda y localización.

En cuanto al operativo de seguridad, detalló que la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal participan de manera coordinada en las acciones de seguimiento para lograr la pronta localización de los cuatro turistas.

Respecto a la coordinación interinstitucional, confirmó que existe comunicación entre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Fiscalía del Estado de México, al ser esta última la entidad de origen de las personas desaparecidas.

Asimismo, informó que una menor de edad y una mujer adulta, quienes fueron localizadas como parte del caso, se encuentran en buen estado de salud y continúan en Sinaloa bajo resguardo de las autoridades.

Aclaró que ninguna de ellas presenta lesiones, y ambas reciben atención por parte de la Fiscalía del Estado, así como valoración médica por las áreas de salud correspondientes.

Señaló que tanto la menor como la mujer adulta también serán canalizadas para recibir acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, como parte del protocolo de apoyo integral.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de continuar con las acciones necesarias hasta el esclarecimiento del caso y la localización de las personas desaparecidas.