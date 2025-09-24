Gobierno de Sinaloa desconoce detalles de ataque contra camioneta de nieta del Gobernador

El Gobierno de Sinaloa desconoce información adicional sobre el ataque contra la camioneta en la que viajaba la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya.

La camioneta fue baleada la tarde del martes 23 de septiembre, resultando heridos dos agentes policiales que repelieron la agresión.

”Hasta el momento lo que se tiene es lo que ya se informó el día de ayer. Lo que te puedo comentar es que los policías repelieron la agresión”, dijo Verona Hernández Valenzuela, titular de la Vocería de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sobre el ataque contra la camioneta en la que viajaba la nieta del Gobernador se señaló que la situación correspondió a un intento de despojo de vehículo.

Por el hecho no hay personas detenidas.