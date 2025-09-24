Culiacán
Inseguridad

Gobierno de Sinaloa desconoce detalles de ataque contra camioneta de nieta del Gobernador

La Vocería de Seguridad Pública mencionó que la información que tiene la autoridad es la misma que ya fue publicada en medios de comunicación
Belem Angulo |
24/09/2025 09:42
El Gobierno de Sinaloa desconoce información adicional sobre el ataque contra la camioneta en la que viajaba la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya.

La camioneta fue baleada la tarde del martes 23 de septiembre, resultando heridos dos agentes policiales que repelieron la agresión.

”Hasta el momento lo que se tiene es lo que ya se informó el día de ayer. Lo que te puedo comentar es que los policías repelieron la agresión”, dijo Verona Hernández Valenzuela, titular de la Vocería de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sobre el ataque contra la camioneta en la que viajaba la nieta del Gobernador se señaló que la situación correspondió a un intento de despojo de vehículo.

Por el hecho no hay personas detenidas.

