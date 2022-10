Gobierno de Sinaloa destinará $100 millones extraordinarios para fondo de vivienda para docentes

CULIACÁN._ El Gobierno del Estado de Sinaloa destinará 100 millones de pesos de manera extraordinaria para el fondo de vivienda de los trabajadores de la educación agremiados al Issstesin.

En la conferencia de prensa La Semanera de este lunes, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, Daniel Ramírez León, anunció esta aportación extraordinaria.

El monto deberá ser erogado este 2022, por lo que la institución deberá dispersarlo en menos de tres meses.

El fondo de vivienda es una aportación que el Gobierno del Estado realiza al Issstesin para ser invertido en la construcción de viviendas para los docentes.

El fondo corresponde al 5 por ciento del sueldo base de los trabajadores de la educación. En la administración encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, esta aportación es entregada por el Issstesin a los docentes.

Del 1 al 15 de julio se destinaron los primeros 82 millones de pesos en favor de mil 693 maestros, y actualmente se realiza la segunda ronda de pagos, de 88 millones de pesos, en beneficio de mil 100 maestros más.

“El tema del 5 por ciento, nunca se los habían dado, llevamos el primer año, vamos a concluir para cuando dé el informe yo con 3 mil trabajadores a los que les estamos devolviendo su 5 por ciento, eso me lo pidieron mucho en campaña, era un montón de gente que pedía esto y ahora me ha tocado ir a lugares y que me agradezcan, en Escuinapa llevaron una manta un día porque no creían que les iban a regresar este recurso”, dijo el Gobernador.

“Entonces, han estado caminando con ello, con los propios recursos del ISSSTESIN, pero ahí nosotros les aportamos 100 millones de pesos y ayudar para que vayan saliendo estas cosas y evitar rezagos. Ya les dije yo a los trabajadores que no quiero que se mantengan los rezagos”.



ACTUALIZAN PENSIONES, COSTARÁ $14.5 MILLONES MÁS AL GOBIERNO

El Issstesin actualizó 721 pensiones de docentes retirados que habían sido calculadas cuando el salario mínimo correspondía a 60 pesos, nivelándolas al salario mínimo vigente de 172 pesos.

“Esto va a beneficiar, esta actualización de las 721 pensiones, beneficiará a 394 viudas, a 169 adultos mayores, a 78 huérfanos, 43 discapacitados, a 20 madres y padres de maestros fallecidos y a 17 jubilados. El costo será de 14.5 millones de pesos anuales”, explicó el titular del Issstesin, Daniel Ramírez León.