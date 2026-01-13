$!Gobierno de Sinaloa dona predio adicional para Sector Naval de la Marina en Nuevo Altata

El Gobierno del Estado de Sinaloa concretó la donación de un terreno adicional a la Secretaría de Marina para la construcción de un Sector Naval en Nuevo Altata, Navolato, como parte de un proyecto orientado a fortalecer la presencia naval en esta zona costera. El acuerdo fue firmado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Comandante de la Cuarta Región Naval, Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, durante un acto protocolario realizado en Palacio de Gobierno.

El predio donado corresponde a 15 hectáreas que se suman a una donación previa de 10 hectáreas, por lo que el Sector Naval contará con una extensión total de 25 hectáreas. El terreno fue adquirido por el Gobierno del Estado al Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata y destinado de manera formal a la Secretaría de Marina. De acuerdo con lo informado durante la firma del convenio, el nuevo Sector Naval permitirá el establecimiento permanente de aproximadamente mil 100 elementos de la Secretaría de Marina, entre personal del Batallón de Infantería de Marina, personal asignado al Centro de Desarrollo Infantil y trabajadores administrativos.