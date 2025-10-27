Gobierno de Sinaloa dona terreno a la Marina para construir base en Altata

La Secretaría de Marina tendrá base de operaciones en el puerto de Altata, adelantó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal señaló que el estado cedió un terreno de 10 hectáreas a la Marina para que se inicie con la construcción.

“Estuve entregándole al Almirante Raymundo Pedro Morales la donación de 10 hectáreas en Altata para efecto que se construya una base naval de la Marina. Ahí mismo dijo: vamos a empezar a construir ya”, anunció el Gobernador.

La construcción de esta base ocurre después de un año que inició una crisis de seguridad en el estado de Sinaloa, y después de algunos meses en los que la violencia se ha recrudecido en el municipio de Navolato.

También señaló que en la isla frente a Navolato, en la zona de Barra de la Tonina, se abrirá un canal para que los pescadores de Altata y Las Aguamitas tengan fácil acceso a mar abierto.

La donación se realizó a través del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Turísticas, en el que se acordó transmitir un terreno de 10 hectáreas ubicado en el desarrollo turístico de Nuevo Altata a la Secretaría de Marina.

El propósito de la donación es que la Secretaría de Marina funja como guardia costera del litoral sinaloense para garantizar mayor seguridad a residentes y turistas que se encuentren en dichas zonas costeras, permitiendo fungir como inhibidor o punto de reacción para eventualidades que se pudieran presentar.