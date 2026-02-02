Gobierno de Sinaloa eleva montos para modalidades de contratación pública

El Gobierno de Sinaloa elevó los montos que definen las modalidades de contratación pública para el ejercicio vigente, ampliando los rangos económicos bajo los cuales las dependencias estatales pueden realizar compras, contratar servicios u obras, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En el caso de la compra directa, el nuevo rango quedó establecido de 0.01 a 70 mil 385.99 pesos, lo que representa un incremento de 2 mil 501.99 pesos respecto al límite máximo permitido el año anterior.

Para la modalidad de cotización con al menos tres personas, el rango actualizado va de 70 mil 386.00 pesos a un millón 822 mil 959.99 pesos, con un aumento de 65 mil 959.99 pesos en comparación con el ejercicio previo.

En tanto, la invitación a cuando menos tres personas ahora aplica para contrataciones que oscilen entre un millón 822 mil 960 pesos y 4 millones 523 mil 867.25 pesos, lo que implica una ampliación del rango superior por 161 mil 867.25 pesos frente al año anterior.

Las contrataciones que superen los 4 millones 523 mil 867.26 pesos deberán realizarse mediante licitación pública, umbral que también fue elevado en 161 mil 867.26 pesos respecto al monto previamente vigente.

La actualización de estos rangos redefine los límites económicos bajo los cuales el Gobierno estatal puede optar por cada modalidad de contratación, manteniendo la licitación pública como el procedimiento obligatorio para los montos más altos.

Estos límites fueron publicados en el Periodico Oficial del Estado, comenzando a aplicarse a partir de este mes de febrero.

De manera periódica y por ley los montos de estas gestiones se actualizan en atención a revisiones anuales.

Los montos de las licitaciones públicas y los procedimientos de contratación se actualizan cada año principalmente para ajustar los límites económicos a la inflación, los cambios en los costos de mercado y la variación de unidades de medida monetarias.