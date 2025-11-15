$!Gobierno de Sinaloa entrega al Congreso del Estado Cuarto Informe de Labores de Rocha

Este sábado, el Gobierno del Estado, representado por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde entregó al Congreso del Estado el documento que contiene el Cuarto Informe de Labores del Gobernador, Rubén Rocha Moya. En el acto protocolario, la funcionaria estatal destacó que la administración gubernamental estatal mantiene total disposición para atender las revisiones, solicitudes de información y comparecencias que el Congreso determine durante la glosa del informe. “Expresamos, además la plena disposición del señor Gobernador para brindar la información y las explicaciones que esta cámara considere necesarias. Tanto el gabinete que lo acompaña como el propio gobernador, comparecerán ante ustedes en los tiempos y formas que sean solicitados por este honorable Poder Legislativo”, afirmó.

Bonilla destacó entre los logros del último año la creación del Centro de Resguardo e Identificación Humana, el primero en la historia de Sinaloa, área responsable de recuperar cuerpos de fosas comunes y entregarlos de manera digna a sus familias y que hasta ahora se han recuperado 27 cuerpos del panteón 21 de Marzo. De parte de la 65 Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, subrayó, como uno de los hechos relevantes, la aprobación del crédito por 2 mil 300 millones de pesos para obras prioritarias en los 20 municipios. Señaló que el análisis del documento será exhaustivo en comisiones. “Las obras que hoy se presentan también en este informe son prueba de que la inversión pública, cuando se dirige o responsabilidad se convierte en bienestar para miles de familias sinaloenses”, resaltó. La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, destacó que Rocha haya retomado la práctica de comparecer directamente ante el Legislativo, algo que, dijo, dejó de ocurrir en administraciones anteriores. “Es una confirmación de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero sobre todo es una ratificación de una vocación democrática para que la pluralidad del Congreso pueda interrogar sobre el contenido del informe”.