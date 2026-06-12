$!Gobierno de Sinaloa entrega prótesis y aparatos funcionales a más de mil personas

El Gobierno del Estado realizó la entrega masiva de apoyos destinados a devolver la movilidad y la confianza a cientos de ciudadanos entregando prótesis y aparatos funcionales. La jornada, coordinada por la Beneficencia Pública y la Secretaría de Salud, benefició directamente a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y a personas con discapacidades motrices de diversos municipios.





Durante el evento en el que estuvo presente la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, se destacó que el cáncer de mama es la enfermedad más frecuente entre las mujeres sinaloenses, un desafío que no solo impacta la salud física, sino también la estabilidad emocional y económica de las familias. “Ustedes son una muestra de fortaleza y de amor hacia nuestros seres queridos, es por eso que luchan día con día día cuando pasan estas enfermedades”, compartió Bonilla Valverde. En respuesta, las autoridades entregaron prótesis externas de mama y brasieres especializados a 325 mujeres, un apoyo que, en palabras de las beneficiarias, representa la recuperación de su seguridad y bienestar personal. Además de los apoyos oncológicos, se distribuyeron 734 aparatos funcionales y de movilidad, entre los que se incluyen sillas de ruedas, sillas para baño, andaderas, bastones y muletas. Alma Rosa López López, directora de la Beneficencia Pública en el Estado, subrayó que la misión de la institución es garantizar que el factor económico no sea un impedimento para que las personas puedan caminar, escuchar o sentirse plenamente integradas a la sociedad.







El Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, enfatizó que estas acciones son parte de una visión humanista que busca hacer más ligero el caminar de quienes enfrentan enfermedades crónicas o discapacidades, fortaleciendo no solo el cuerpo sino también la salud mental y el entorno familiar. “Para nosotros estas jornadas representan un gran compromiso de gobierno, porque nos dan la oportunidad de acercarnos de manera muy sensible a personas que se encuentran en la lucha activa frente a una enfermedad como lo es el cáncer”, señaló González Galindo. Ramona Otáñez Arredondo, quien habló en representación de los beneficiarios, compartió su testimonio sobre el impacto emocional de perder un seno a causa del cáncer y calificó la entrega de las prótesis como un acto de dignidad y un recordatorio de que no están solas en su lucha. La Gobernadora cerró el evento reconociendo la valentía de las mujeres sinaloenses y reafirmando su compromiso con las políticas sociales que protegen a los sectores más vulnerables.



