Un total de mil 528 familias de varias comunidades rurales del municipio de Sinaloa de Leyva, recibieron su título de propiedad, y con ello tienen certeza jurídica del espacio que habitan desde hace años.

Los documentos fueron entregados en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, en la cabecera municipal.

“Hemos echado a andar una campaña de regularización para darle certeza jurídica a la gente; el otro día fui a Mazatlán, inauguramos una importante calle -la Santa Rosa- y aparecieron 10 colonias que no tienen certeza jurídica, que no saben qué va a pasar con su lote, y les dio miedo, pues dijeron nos hicieron un bulevar por aquí y van a empezar a venir los ricos y nos van a quitar los terrenos, porque no tenemos ni un papel”, comentó el gobernador.

“Esto lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a ampliar en todo el estado; vamos a estar entregándoles sus certificados, sus títulos de propiedad que les llenan a ustedes la vida, porque ya van seguros con su papel, que no se los quite nadie, es de ustedes”, reiteró.

Por su parte, la Secretaria María Inés Pérez Corral informó que esta mesa de certeza jurídica se creó por indicación del Gobernador Rocha, con el propósito de escriturar los títulos de propiedad al mayor número de personas que no cuentan con certeza jurídica de los terrenos donde habitan.

“Empezamos nosotros a ir a cada uno de los municipios, iniciamos con Mazatlán, continuamos con Rosario, después fuimos a Escuinapa, luego Culiacán, estuvimos aquí en Sinaloa, fueron ocho municipios en total los que hemos visitado y donde hemos recolectado más de 22 mil peticiones y a la fecha se han resuelto más de 10 mil casos para 10 mil familias, y el día de hoy se van a entregar mil 528 títulos de propiedad gracias a esta mesa de certeza jurídica”, dijo la secretaria Pérez Corral.