Gobierno de Sinaloa fija tarifas del Impuesto Predial para 2026

El Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Catastral del Estado, fijó las tarifas del Impuesto Predial que estarán vigentes durante 2026.

Según el documento, las tarifas se determinaron conforme a la Ley de Hacienda Municipal y con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes del ejercicio fiscal inmediato anterior, el cual fue de 1.037991, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para los predios construidos, las tarifas se fijaron en 11 rangos de valor catastral.

Los inmuebles con valor de hasta 64 mil 027.12 pesos no pagan cuota fija y aplican una tasa de 2.55 al millar sobre el excedente.

En el rango de 142 mil 829.72 a 305 mil 360.11 pesos, la cuota fija es de 361.03 pesos, con una tasa de 2.64 al millar. Para predios con valor entre 502 mil 366.62 y 748 mil 624.72 pesos, la cuota se estableció en mil 353.58 pesos, más una tasa de 3.31 al millar.

En los rangos más altos, los inmuebles construidos con valor superior a 7 millones 880 mil 260.20 pesos deberán cubrir una cuota fija de 37 mil 953.80 pesos, además de una tasa de 6.57 al millar sobre el excedente del valor catastral.

En cuanto a los predios baldíos, el acuerdo establece tarifas más elevadas.

Los terrenos con valor de hasta 64 mil 027.12 pesos aplican una tasa de 4.5 al millar, sin cuota fija. Para los predios con valor entre 305 mil 360.12 y 403 mil 883.34 pesos, la cuota fija quedó en mil 521.51 pesos, con una tasa de 5.27 al millar.

En los rangos superiores, los terrenos baldíos con valor mayor a 7 millones 880 mil 260.20 pesos deberán pagar una cuota fija de 57 mil 622.43 pesos, además de una tasa de 9.07 al millar.