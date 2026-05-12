Gobierno de Sinaloa fortalece el emprendimiento con graduación de la segunda generación de “Escala MX”

Culiacán, Sinaloa, 12 de mayo de 2026.- Un total de 55 emprendedores concluyeron la segunda generación de “Escala MX”, programa impulsado por el Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Economía, enfocado en fortalecer el talento emprendedor del estado mediante capacitación, asesoría y vinculación empresarial.

“Escala MX” es una estrategia de desarrollo empresarial creada para acompañar a quienes desean emprender o fortalecer sus negocios, brindándoles herramientas prácticas, conocimientos y orientación especializada para impulsar su crecimiento.

A través de este programa, las y los participantes reciben asesoría estratégica, capacitación y acceso a redes de apoyo que les permiten profesionalizar sus proyectos, mejorar sus procesos y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Durante el evento de clausura, el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los emprendedores, destacando que su trabajo representa una importante contribución para el desarrollo económico y social del estado.

“Para el Gobierno de Sinaloa es fundamental respaldar a quienes, con esfuerzo y dedicación, generan oportunidades, fortalecen la economía local y contribuyen al bienestar de nuestras comunidades”, expresó.

Asimismo, señaló que el emprendimiento es una pieza clave para el crecimiento de Sinaloa, ya que las micro y pequeñas empresas forman parte esencial de la vida productiva del estado.

“El esfuerzo de cada emprendedora y emprendedor también contribuye a construir una sociedad más fuerte y con mayores oportunidades para todos”, subrayó.

El programa se desarrolló mediante 10 sesiones semanales de dos horas, en las que las y los participantes trabajaron en el desarrollo de sus ideas de negocio o en el fortalecimiento de sus empresas, abordando temas como administración, finanzas, estrategia comercial y profesionalización empresarial.

Además, “Escala MX” permitió identificar proyectos con potencial de crecimiento para brindarles acompañamiento integral y herramientas que favorezcan su consolidación y permanencia en el mercado.

Por su parte, la subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández Fierro, destacó que este programa busca abrir oportunidades para que más sinaloenses puedan transformar sus ideas en proyectos sólidos.

“En Escala MX buscamos acompañar a las y los emprendedores en cada etapa de su proceso, brindándoles herramientas y conocimientos que les permitan desarrollar negocios más fuertes y competitivos”, precisó.

En representación de las y los graduados, Anirak Quintero Lee, de Productos Pistikani, agradeció el respaldo brindado a través del programa y destacó el impacto positivo que tuvo en los participantes.

“Participar en Escala MX ha sido una experiencia muy valiosa, porque nos permitió prepararnos mejor, fortalecer nuestras ideas y motivarnos a seguir trabajando para hacer crecer nuestros proyectos”, comentó.

Añadió que iniciativas como esta fortalecen el ecosistema emprendedor de Sinaloa y generan una comunidad comprometida con el desarrollo económico y social del estado.

En el evento también participaron la secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janet Tostado Noriega; la encargada de usos de espacios del Jardín Botánico, Alba Robledo; el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Meza López; invitados especiales y representantes de cámaras empresariales.