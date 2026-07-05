Gobierno de Sinaloa gasta más de $8.1 millones para IA de ciberseguridad

El Gobierno del Estado de Sinaloa adjudicó un contrato por 8 millones 169 mil 499.52 pesos, IVA incluido, para la adquisición de un software especializado en la detección de incidentes de ciberseguridad que emplea inteligencia artificial para identificar comportamientos anómalos en los dispositivos de una organización.

De acuerdo con el Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional GES 13/2026, el procedimiento concluyó con la adjudicación a la empresa Desarrollo y Análisis de Arquitecturas Tecnológicas, S.A. de C.V., al acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

El documento señala que la contratación fue solicitada por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de detección de amenazas informáticas mediante una solución tecnológica basada en inteligencia artificial.

El dictamen técnico, emitido el 18 de junio de 2026 por el coordinador de Desarrollo Tecnológico, José Eduardo Avilés Tostado, determinó que la propuesta de la empresa cumplía con las especificaciones técnicas, así como con los anexos y acuerdos establecidos durante la junta de aclaraciones.

El fallo precisa que la licitación contempla un solo servicio consistente en el licenciamiento de software para la detección de incidentes de ciberseguridad que utiliza inteligencia artificial para detectar el comportamiento normal de los dispositivos de una organización.

La oferta económica ganadora fue de 7 millones 42 mil 672 pesos antes de IVA, equivalente a un monto total de 8 millones 169 mil 499.52 pesos.

Con la resolución, la Secretaría de Administración y Finanzas determinó proceder con la firma del contrato, programada para el 25 de junio de 2026, y estableció que la empresa deberá presentar una garantía equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato antes del IVA, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

El acta del fallo fue emitida el 24 de junio de 2026, en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y Suministros del Palacio de Gobierno en Culiacán.