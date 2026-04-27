Gobierno de Sinaloa gestiona regreso de Dorados a Culiacán a partir de julio; Mazatlán, a la espera

El Gobierno de Sinaloa gestiona el regreso del club Dorados de Sinaloa a Culiacán para que vuelva a jugar en su estadio a partir del mes de julio, de cara a la próxima temporada de la Liga de Expansión.

Durante la conferencia La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que ha sostenido conversaciones con Jorge Hank Inzunza, propietario de Dorados y de Xolos de Tijuana, con el objetivo de concretar el retorno del equipo conocido como “El Gran Pez”.

“Lo más probable es que regresen en el mes de julio, de acuerdo con lo que hemos platicado con el dueño de Dorados y de Xolos de Tijuana, Jorge Hank Inzunza, hay que hacer las adecuaciones necesarias al estadio para que la gente que le gusta el futbol puedan disfrutarlo”, señaló.



Analizan equipo para Mazatlán

El Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Güicho, confirmó las gestiones anunciadas por el Gobernador y adelantó que además del regreso de Dorados a Culiacán, existe la posibilidad de que Mazatlán reciba al equipo de Segunda Premier perteneciente a la misma organización.

“La información que tenemos es que Dorados podría regresar a la capital y jugarían en Mazatlán con su equipo de Segunda Premier, sólo esperamos la confirmación de la Federación Mexicana de Futbol para continuar con el proceso”, explicó.



No prosperó opción de Primera División en Mazatlán

En otro momento, Rocha Moya indicó que se realizaron intentos para que Mazatlán mantuviera un equipo sustituto de Primera División, aunque no fue posible concretarlo.

“Buscamos la manera de tener un equipo sustituto de Primera División en Mazatlán, pero lamentablemente no hemos podido, porque los nuevos dueños, los del Atlante, quisieron jugar en la CDMX”, comentó.

Añadió que incluso se planteó la posibilidad de contar con un club de la Liga de Expansión, aunque por ahora esa alternativa no se ha concretado.

De confirmarse por parte de la Federación Mexicana de Futbol, Dorados estaría de regreso en Culiacán durante el verano de este año.