Gobierno de Sinaloa ha beneficiado a 12 mil jóvenes con capacitación y apoyos para emprendimientos

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable impulsó acciones en materia de empleo, capacitación y emprendimiento juvenil, beneficiando a más de 12 mil jóvenes sinaloenses en distintos municipios de la entidad durante el año 2025.

Mediante el trabajo coordinado de la Sebides y el Instituto Sinaloense de la Juventud llevaron a cabo 19 ferias del empleo en siete municipios de la entidad, en las que participaron 3 mil 735 jóvenes sinaloenses, generando espacios de vinculación directa con oportunidades laborales formales.

De manera complementaria, se impartieron 70 talleres y capacitaciones que impactaron de forma directa a 8 mil 518 jóvenes, principalmente a través del programa “Aprende y Empléate”, el cual brinda herramientas prácticas para el autoempleo y fortalece las capacidades emprendedoras de las juventudes.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento territorial, para el año 2026 se proyecta la ampliación del programa “Aprende y Empléate” en más municipios y comunidades del estado, con el objetivo de continuar llevando capacitación práctica y opciones de desarrollo económico a más juventudes sinaloenses.

“La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable reiteró su compromiso de fortalecer acciones que impulsen el empleo, la capacitación y el emprendimiento juvenil, consolidando políticas públicas que generen mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las juventudes sinaloenses”, puede leerse en un comunicado del Gobierno de Sinaloa que promueve estas acciones.