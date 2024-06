El Gobernador Rubén Rocha Moya mencionó que su administración ha gastado 600 millones de pesos en guardar maíz del plan de comercialización de 2023.

El Mandatario estatal precisó que han sido 50 millones de pesos por mes, entre precio de bodega y los intereses por tener guardado el maíz.

De acuerdo con el Gobernador hay 716 mil toneladas que el Gobierno de Sinaloa compró a productores en 2023 guardado en bodegas.

”Se han gastado 600 millones para mantenerlo”, dijo.

Precisó que de momento no hay planes de vender el maíz pues no buscan competir con los productores que actualmente se encuentran vendiendo sus cosechas.

En 2023 el Gobierno federal y estatal ideó un plan de comercialización de maíz y trigo que consistió en la compra de maíz a productores de menos de 50 hectáreas sembradas, esto debido a que el precio establecido para sus cosechas no fue aprobado por los agricultores.

Las toneladas de maíz compradas por el estado pasarían a ser parte de una reserva nacional de maíz administrada en colaboración con Seguridades Alimentaria Mexicana.

A un año de esta estrategia todavía hay más de 700 mil toneladas de maíz guardadas por el estado en bodegas rentadas.

Plan de comercialización de 2024

En relación al plan de comercialización de 2024 Rocha Moya informó a los productores que las reglas de operación para el pago del apoyo de los 750 pesos por tonelada de maíz ya están por publicarse.

Para este 2024 fue aprobada la construcción de un precio por tonelada de maíz que considera 80 dólares como precio base, más 750 pesos de un subsidio federal y 200 pesos para el pago de un seguro por cada tonelada vendida.

El Gobernador informó que este lunes 3 de junio acudió a la Ciudad de México el secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas; y el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, para dar seguimiento al programa de comercialización de maíz.

“Quiero, no obstante, pedirles y les mandé decir, no quiero que me publiquen ni una regla de operación si no la veo yo. Que me disculpen, pero yo creo que tengo derecho a hacerlo, este asunto yo lo traté con el presidente y el presidente me lo autorizó y no quiero que las reglas de operación traigan una restricción para que no haya problemas con los productores y les informo a los productores que yo voy a estar dándole seguimiento puntual”, advirtió el mandatario estatal.

El gobernador Rocha explicó que este apoyo de 750 pesos por tonelada es para todos los productores en general, tanto para quienes vayan a vender su cosecha al libre mercado, o para quienes se inscriban al programa ya establecido, que considera una fórmula en la que se incluye el precio fijado por la Bolsa de Chicago, la cotización del dólar, y el pago de las Bases.

