Gobierno de Sinaloa ha sancionado cinco camiones por cobrar tarifa completa sin tener aire acondicionado: Vialidad

El Gobierno de Sinaloa ha impuesto cinco sanciones a choferes y concesionarios del transporte público urbano por cobrar la tarifa completa, de 12.50 pesos, pese a no contar con aire acondicionado en sus unidades.

El director de Vialidad y Transportes del Estado, Marco Antonio Osuna Moreno, explicó que además de una multa económica, tanto al concesionario como al chofer de la unidad, el Estado retira de circulación a camiones detectados bajo estas irregularidades.

“Hemos atendido cinco quejas que han sido atendidas directamente porque camiones que no traen aire cobran la tarifa de 12.50, los hemos atendido, los hemos sancionado, primero retirados y con la sanción correspondiente”.

“Son cinco multas, ya no hemos tenido pero todas las quejas las estamos atendiendo inmediatamente”, explicó.

Estas sanciones, precisó, consisten en multas de 10 a 15 Unidades de Medida y Actualización, que para 2025 equivale a 113.14 pesos por unidad.

Detalló que de los 635 camiones que prestan el servicio de transporte público, 455 cuentan con aire acondicionado.

“Ahorita no se da de alta ningún vehículo si no tiene aire. La instrucción que tenemos en las revisiones mecánicas es ver ¿lo tienen y no lo prenden?¿o lo tienen y no sirve? ¿o qué es es lo que está pasando?”.

“Al chofer, porque el chofer es el responsable en el momento de conducir, ya él sabrá si prende o no prende el aire o si no trae aire y está cobrando una tarifa de 12.50, al patrón le va a liquidar por 11 pesos, porque su camión no trae aire”, enfatizó el director de Vialidad y Transportes.