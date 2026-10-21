$!Gobierno de Sinaloa hará primera feria del empleo agrícola en Villa Juárez con más de 420 vacantes

El Gobierno de Sinaloa realizará este viernes la primera Feria del Empleo Agrícola en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, donde ofertarán 420 vacantes, con salarios de hasta 23 mil pesos mensuales. La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas, en la techumbre de la cancha de baile de Villa Juárez. Además de las vacantes, habrá módulos de atención con servicios de salud, bienestar, capacitación y orientación laboral. El secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, explicó que, aunque el evento está enfocado en el sector agrícola, también habrá oportunidades en la industria y el comercio. “Aunque se trata de una feria del empleo agrícola, en realidad vamos a tener empleos también de la industria”.

Entre las empresas participantes están Bachoco, Viva Orgánica, International Greenhouse Produce, Green World de México, Casa Ley, Rodeli, Hortifresh, Agrícola La Primavera, Valores Hortícolas del Pacífico, Grupo Gonza, Pimientos Selectos (Divemex), Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, y Guardia Nacional. Aguerrebere Espitia sostuvo que la atención a Villa Juárez requiere acciones que vayan más allá de la seguridad y que también contribuyan a recuperar las condiciones económicas y sociales de la comunidad. “La construcción de paz no solo se da con fuerzas del orden, se da también trabajando en la calle y reconstruyendo en el plano social y en el plano económico”, expresó.