Gobierno de Sinaloa impulsa plan climático para pesca y acuacultura con apoyo de EDF México

El Gobierno del Estado fortaleció la implementación del Plan Estatal de Acción Climática en el sector pesquero y acuícola mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Pesca y Acuacultura, y Environmental Defense Fund.

Durante el acto, el titular de Sebides, Omar López Campos, destacó que este acuerdo permitirá avanzar en la construcción de un modelo integral que refuerce la resiliencia ambiental, social y económica de las comunidades que dependen de estas actividades productivas.

Señaló que la estrategia busca no solo conservar los ecosistemas, sino también garantizar el bienestar de las familias sinaloenses.

Por su parte, la Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, subrayó el enfoque social del plan al destacar que la pesca y la acuacultura representan el sustento y la identidad de miles de familias en la entidad.

Afirmó que la iniciativa coloca en el centro a las comunidades que enfrentan los efectos del cambio climático, apostando por un desarrollo digno y sostenible.

En tanto, el director general de Environmental Defense Fund, Rafael Ortiz Rodríguez, calificó el plan como una herramienta estratégica para orientar la política pública frente a los retos climáticos, resaltando su carácter participativo al integrar a gobierno, academia, sociedad civil y sector productivo.

El sector pesquero y acuícola en Sinaloa enfrenta actualmente problemáticas como la variabilidad climática, la degradación de ecosistemas y la disminución en la productividad, por lo que este plan contempla acciones prioritarias como la restauración de manglares, la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante talleres y esquemas de monitoreo.

Asimismo, se impulsarán mecanismos de participación social para involucrar a las comunidades en la toma de decisiones, así como estrategias para fomentar el consumo local y responsable de productos del mar.

El convenio establece que Sebides integrará criterios climáticos en las políticas públicas; la SPyA coordinará acciones con el sector productivo; y Environmental Defense Fund brindará acompañamiento técnico en la planeación e implementación de las estrategias.

Estas acciones se desarrollarán mediante hojas de ruta entre junio de 2026 y junio de 2027, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sector y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

El plan se sustenta en la Ley Estatal sobre Cambio Climático y busca posicionar a Sinaloa como referente nacional en políticas públicas frente a este desafío ambiental.