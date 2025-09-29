Gobierno de Sinaloa informa que ha pagado cerca de 2 mil millones de pesos al SAT

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que su administración ha cubierto aproximadamente 2 mil millones de pesos correspondientes a adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, originados por la gestión fiscal del Gobierno anterior y adquisiciones extraordinarias de maíz de la actual administración.

Durante su conferencia semanera, Rocha Moya precisó que de esa cifra, alrededor de 709 millones de pesos corresponden a pagos directos, mientras que entre 500 y 600 millones han sido liquidados en pagos a corto plazo, sumando en promedio cerca de 2 mil millones de pesos ya cubiertos por la actual administración.

El Mandatario estatal destacó que este pago representa un esfuerzo significativo para las finanzas del Estado, que podría impactar la ejecución de programas y obras públicas durante su gestión.

Los pagos corresponden a un adeudo por una multa que fue impuesta al Gobierno de Sinaloa por gestiones del gabinete del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel y manejos irregulares de auditorías de impuestos, así como compras extraordinarias de maíz de la actual administración estatal para atender los bajos precios del grano en los últimos dos años.

El Gobernador señaló que el día martes 30 de septiembre viajará una comitiva a Ciudad de México para acercarse con la autoridad del Servicio de Atención Tributaria y proponerles que le concedan a Sinaloa mayores responsabilidades en auditorías a empresas que deben pagar impuestos a la Federación, y con ello la autoridad estatal pueda recibir mejores ingresos por otorgar este servicio.

“No vamos a pedir dinero, vamos a pedirles que si nos hacen el favor de que nos mejoren la cartera de especial. Es decir, mandenme 20, no me manden 10 mil, 20 que sea una empresa grande, importante que te puede dejar un recurso”, dijo.

LA DEUDA AL SAT

El Gobierno de Sinaloa tiene un convenio de colaboración con el SAT, en el que desde el Servicio de Atención Tributaria del Estado de Sinaloa se realizan auditorías a nombre de la federación para optimizar estos trabajos, compartiendo la infraestructura humana que trabaja en el estado. Este convenio permite al estado recibir un pago por sus trabajos.

Durante la administración del ex Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se realizaron auditorías imprecisas a las empresas Coppel y Grupo Ahre, lo que comprometió la captación de impuestos del SAT.

Por estas irregularidades el SAT multó al Gobierno de Sinaloa. Esta determinación existía desde que el Gobernador Rubén Rocha Moya rindió protesta en 2021 pero el cobro se aplazó por años pues el Estado buscó, sin éxito, un acuerdo.

Al ser encontradas estas irregularidades la Federación suspendió el convenio con el Gobierno de Sinaloa, por lo que el Estado dejó de recibir estos recursos.

En 2023 el Gobierno estatal perdió un juicio llevado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tumbar esta multa.

A finales de 2024 se determinó que el Estado deberá pagar al SAT 2 mil 300 millones de pesos.