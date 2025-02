Gobierno de Sinaloa inicia con limpieza de playas para combatir la contaminación; sacan 15 toneladas de basura de El Maviri

Desde el pasado 14 de febrero el Gobierno de Sinaloa ha limpiado las playas del Estado con la intención de evitar que la basura entre al mar o que contamine las zonas costeras.

El Programa de Limpieza de Playas y Medio Ambiente es un programa impulsado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

“Queremos vivir en un ambiente sano, que el séptimo continente de la basura no crezca más si no por el contrario que decrezca, estas jornadas de limpieza de playas serán permanentes los días viernes, playa por playa, y estamos invitando para que nos ayuden, ya que la responsabilidad debe de ser de todos y todas, porque el planeta es nuestra casa y no otro, así que manos a la obra y a protegerlo“, dijo María Inés Pérez Corral, titular de la Sebides.

El programa ya fue aplicado en la playa El Maviri, perteneciente a Ahome en donde fueron recolectadas 15 toneladas de basura, y en Las Glorias en Guasave.

La Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, agradeció la aplicación del programa en su municipio.

“Me parece fundamental este tipo de acciones porque el derecho a un ambiente sano recae en gran medida en los entornos y espacios públicos que tenemos, es el cual todos tenemos derecho a estar”, señaló Ramírez Montoya.

Las siguientes jornadas de limpieza serán aplicadas en La Reforma, Angostura, el viernes 28 de febrero; Ponce, El Dorado, el viernes 7 de marzo; El Tambor, Nuevo Altata, en Navolato, el viernes 14 de marzo; y El Castillo, también en Navolato, el 21 de marzo.