$!Gobierno de Sinaloa inicia entrega de semilla de sorgo, con inversión de $12.5 millones

Desde las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, el Gobierno del Estado puso en marcha este sábado el Programa de Entrega de Semilla de Sorgo 2026, mediante el cual se distribuirán 28 mil bolsas de semilla con una inversión de 12.5 millones de pesos, en beneficio de más de 3 mil 800 productores pecuarios de toda la entidad.

Al encabezar el arranque del programa, la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, reiteró que el compromiso del Gobierno de Sinaloa con el campo permanece firme y aseguró que continuarán impulsando acciones para fortalecer al sector agropecuario.

La mandataria estatal detalló que los apoyos llegarán a productores de los 20 municipios del estado, principalmente de zonas de temporal y de transición, donde existe mayor necesidad de fortalecer la producción de forraje.

Asimismo, señaló que, además de este programa, el gobierno estatal continuará trabajando en acciones para recuperar el estatus zoosanitario y fortalecer el desarrollo de la ganadería sinaloense.

“Seguiremos impulsando acciones para recuperar el estatus zoosanitario y fortalecer el desarrollo de la ganadería sinaloense. Reitero que siempre tendrán en su gobierno a un aliado con el campo comprometido con el bienestar de los familiares productoras y con el fortalecimiento del sector a lo pecuario”.

Por su parte, el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informó que el programa beneficiará a ganaderos de los 20 municipios de Sinaloa mediante la entrega de bolsas de 20 kilogramos de semilla de sorgo, con un máximo de 10 por productor.