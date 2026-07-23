Gobierno de Sinaloa inicia pago del retroactivo por aumento salarial a trabajadores del Hospital Pediátrico y del ISDE

El Gobierno de Sinaloa inició este jueves la dispersión de recursos para cubrir el pago retroactivo del incremento salarial a trabajadores del Hospital Pediátrico de Sinaloa y del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, informó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

La Mandataria estatal señaló que el pago corresponde a las diferencias salariales acumuladas desde el 1 de enero de 2026 hasta el 23 de julio, como parte de los acuerdos alcanzados entre la administración estatal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

El anuncio se realizó tras una reunión de trabajo con el subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, Carlos César Castro García, para dar seguimiento a los compromisos pactados con la organización sindical.

Bonilla Valverde indicó que los recursos ya fueron liberados por el Gobierno del Estado, por lo que tanto el Hospital Pediátrico como el ISDE realizan los pagos correspondientes a su personal.

El incremento salarial fue anunciado el pasado 1 de mayo por el Gobierno de Sinaloa y el secretario general del STASE, Michel Benítez Uriarte, como parte de la revisión contractual, la cual también incluyó mejoras en otras prestaciones laborales.

Con esta dispersión, el Ejecutivo estatal afirmó que da cumplimiento a los compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo con la base sindicalizada.