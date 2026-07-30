Gobierno de Sinaloa inicia rehabilitación de vialidades dañadas por lluvias en El Rosario, El Fuerte y Mocorito

Tras las fuertes lluvias registradas el miércoles 29 de julio en distintos municipios de Sinaloa, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde instruyó a la Secretaría de Obras Públicas iniciar, en coordinación con las autoridades municipales, los trabajos para rehabilitar la infraestructura vial dañada en El Rosario, El Fuerte y Mocorito.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, señaló que la atención a las afectaciones será inmediata para restablecer las condiciones de las vialidades en las zonas donde se reportaron daños por las precipitaciones.

“He instruido a la Secretaría de Obras Públicas, y en coordinación con las autoridades municipales, inicie a la brevedad los trabajos necesarios para rehabilitar la infraestructura vial que resultó afectada en El Rosario, El Fuerte y Mocorito”, publicó.

Bonilla Valverde agregó que el Gabinete de Seguridad y Protección Civil mantiene acciones de atención en las zonas afectadas y brinda apoyo a la población que resultó impactada por las lluvias.

“El Gabinete de Seguridad y Protección Civil están atendiendo las zonas afectadas y brindando apoyo a la población”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, ante la posibilidad de que continúen las lluvias en el Estado.

“A las y los sinaloenses les pido mantenerse atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones de las autoridades”, expresó.

Las lluvias del miércoles provocaron afectaciones en diversos puntos del estado, principalmente por inundaciones, escurrimientos y daños a la infraestructura vial, lo que derivó en la movilización de corporaciones de auxilio y de los tres órdenes de Gobierno.