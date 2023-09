“Cuando yo los miré en el tianguis haciendo las encuestas me sentí muy feliz porque dije: ahora es el día que nos voltearon a ver para salir adelante y poder mejorar”, dijo la señora Ana Barraza Rangel, en representación del gremio comerciante.

Rocha Moya comentó que desde su administración se respaldará el trabajo de los comerciantes de tianguis.

“Es lo mejor que podamos apoyar a los comerciantes pobres, a los que están tratando de escalar, los vamos a empujar para que escalen. De ninguna manera hay que empezarles a poner trabas y decirles ya sálganse de aquí porque se ve mal, no, absolutamente no, que nadie les diga eso, pues al país que vayan por más rico que sea ahí hay tianguis, de tal manera que esto es algo que me importa mucho y por eso los vamos a apoyar, vamos a seguir atendiéndoles ahí donde estén”, precisó.